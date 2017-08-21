Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yasin ayrılacak mı?

Galatasaray'ın futbolcusu Yasin Öztekin, kendisi hakkında 'takımdan ayrılacak' şeklindeki haberlere tepki gösterdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:44
Yasin ayrılacak mı?

Bu sezon büyük bir forma yarışı içerisine girecek olan Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, buna rağmen pes etmiyor ve transferi aklından bile geçirmiyor.
 
Yeni transferlerle muhteşem bir başlangıç yaptıklarını ve iyi oynayarak kazandıklarını dile getiren tecrübeli futbolcu, “6 puanımız var. Bundan sonra da daha iyi çalışıp üzerine koyarak her zamanki gibi şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sene de kaliteli oyuncularımız vardı ama takım olarak hareket edemedik. Bu yıl herkes takım için mücadele ediyor. Bunu da zaten sahada görüyoruz. Hep beraber iyi çalışıp şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu. Transfer haberleri çıktığını ancak bunların hiçbirinin kendi ağzından olmadığını dile getiren Yasin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim ağzımdan çıkmayan haberde doğru değildir. Galatasaray’da 4.sezonum... Ve bu forma ile 5 tane kupa kazandım. Bundan sonra da kupalar kazanmak istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum, Galatasaray’dan ayrılmıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var. Bu sene şampiyon yapıp takımı ondan sonrasına bakacağız.”

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:44
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomotiv sektörü Afrika'ya açılıyor
    1. Otomotiv sektörü Afrika'ya açılıyor
    2. Antalya'da turist taşıyan midibüs..
    3. Oyuna alınmayan Rodallega'dan şok..
    4. Kırmızı dosyayla Türkiye'ye geliyor!
    5. Milyonlar bu haberi bekliyor! Ve..
    6. Samsun'da çiğ köfte sırası beklerken..
    7. Türkiye'ye teklif! PKK'ya karşı ortak..
    8. İzmir'de askerden firar etmişti... Acı..
    9. Çok sayıda Türk o ülkede alıkonuldu
    10. Almanya Başbakanı Merkel’den Türk..
    11. Beklenen haber geldi! Galatasaray..
    12. Borsa haftaya yatay başladı
    13. Servis araçları hakkında flaş karar!
    14. Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu..
    15. Alman devi uyardı! Derin yaralar açar
    16. Memur zammında Erdoğan devrede
    17. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    18. Bakan müjdeyi verdi! Herkesi mutlu..
    19. MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine..
    20. İstanbul'da Jandarmadan 'drone'lu..
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi