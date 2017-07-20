Yaşayan İnsan Hazinesi'nin adı ölümsüzleşiyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın söz verdiği Hayri Dev Kültür Merkezi'nin yapımı hızla sürüyor. UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen, Çamelili üç telli cura ustası Hayri Dev'in adını ölümsüzleştirecek tesisin kaba inşaatı devam ederken, kültür merkezinde rekreasyon alanını çevreleyen duvar imalatı da sürüyor. 2.100 metrekare kapalı alana sahip Hayri Dev Kültür Merkezi projesinin içerisinde 200 kişilik konferans salonu, Hayri Dev Odası, 3 adet atölye, 1 müzik odası, kafeterya, 450 kişilik kapalı düğün salonu ve 350 kişilik açık düğün salonu yer alıyor. Tamamlandığında bölgeye kültürel alanda hizmet verecek en büyük kompleks olacak Hayri Dev Kültür Merkezi, dünyaca ünlü Denizlili Sanatçı Hayri Dev'in adını da ölümsüzleştirecek.

Çok özel bir proje

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hayri Dev Kültür Merkezi'nin çok özel bir proje olduğunu söyledi. Tesisin bölgedeki büyük bir eksikliği gidermesinin yanında dünyaca ünlü Hayri Dev'in ismini de yaşatacağını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Çameli’de yapımına başladığımız Hayri Dev Kültür Merkezi ilçemiz ve bölge için oldukça önemli bir yapı. Denizlimizin unutulmaz değerlerinden olan Hayri Dev’in adını taşıyan tesisimiz tamamlandığında kültürel faaliyetler anlamda bölgenin cazibe merkezi haline gelecek. Sanatın, kültürün ve Denizlimizin değerlerini içinde barındıracak dev merkezi kısa süre içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah. Hayri Dev Kültür Merkezimiz, şimdiden Çameli’ye ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.