Yaşar’dan yeni eğitim yatırımları

Türkiye’nin yakın gelecekteki insan gücü ihtiyacını ve işgücü piyasasının taleplerini göz önüne alan Yaşar Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılına yeni bölüm ve programla başlayacak. Yeni akademik yılda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na bağlı ‘Yönetim Bilişim Sistemleri’ ile ‘Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’, Meslek Yüksekokulu’na bağlı ‘Mimari Restorasyon’ ve İletişim Fakültesi’ne bağlı ‘Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’ de yer alacak.

GENÇLERİ HANGİ İŞ İMKANLARI BEKLİYOR

Dijital dünyanın meslekleri arasında gösterilen ‘Yönetim Bilişim Sistemleri’nden’ mezun olacak öğrenciler iş hayatında bilişim teknolojilerini etkin kullanabilecekleri gibi yazılım geliştirme mantığına da hakim olabilecek. Mühendislik fakültesi ile işletme fakültesinde yer alan ortak dersler ile eğitim alacak olan gençler böylece kendilerini hem sosyal hem de fen bilimleri alanlarında geliştirebilecek.

DÜNYADAGELİŞEN GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROGRAMI

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de hızla gelişen bir meslek alanı olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile Türk ve dünya mutfak kültürü ile yakından tanışacak olan öğrenciler, ulusal veya uluslararası konaklama işletmelerinin, restoranların, turistik yolcu gemilerinin mutfak ekibinde veya işletme bölümünde, ayrıca gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde (ARGE) ve akademik kurumlarda istihdam edilebilecekler.

SOSYAL MEDYA UZMANI DA OLABİLİRSİNİZ DİJİTAL AJANS YÖNETİCİSİ DE

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ile geleneksel gazetecilik, halkla ilişkiler ve görsel tasarım derslerinin yanı sıra bilgisayar bilimlerinde okutulan yazılım ve uygulama geliştirme felsefesine hakim olacak gençler, yeni medya düzenlemeleri, sosyal psikoloji, siyaset bilimi gibi konularda da bilgi sahibi olacak. Bu bölümden mezun olacak öğrenciler ise gazeteci, sosyal medya uzmanı, dijital ajans yöneticisi, mobil pazarlamacı, e-devlet hizmetleri uzmanı, mobil ve elektronik öğrenme süreçlerinde içerik sağlayıcısı ve dijital strateji uzmanı olarak çalışabilecekler.

FARKLI MESLEK GRUPLARIYLA ÇALIŞMA İMKANI

Mimari Restorasyon Programı’ndan mezun olacak öğrenciler de zengin mimari ve kültürel varlıklara sahip ülkemizde, bu alanda yapılacak çalışmalarda görev alan restoratör, arkeolog, sanat tarihçi, mimar ve inşaat mühendisleri gibi meslek mensuplarıyla birlikte çalışabilecekler.

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Yeni bölüm ve programları değerlendiren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Üniversitemiz, özellikle istihdam konusunda büyük taleplerin olacağı geleceğin mesleklerine yönelik bölüm ve programları açma konusuna büyük bir önem veriyor. Bu bağlamda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde ilk defa öğrenci alacağımız Yönetim Bilişim Sistemleri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programları çok farklı kariyer olanakları sağlayacak potansiyele sahiptirler. Benzer şekilde Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümümüz de dijital dünyanın vazgeçilmez insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2 yıllık ön lisans programımız olan Mimari Restorasyon ise bu konuda özellikle ülkemizin ihtiyacı olan restoratörleri üstün niteliklere sahip olarak mezun edecektir” dedi.