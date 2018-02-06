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Yaşar Hacısalihoğlu o isme haddini bildirdi

CNN Türk canlı yayınında Uğur Poyraz ile Yaşar Hacısalihoğlu arasında soyadı polemiği yaşandı. Hukukçu Uğur Poyraz'ın hakaretine maruz kalan Hacısalihoğlu, Poyraz'a haddini işte böyle bildirdi...

06 Şubat 2018 Salı 11:23

CNN Türk canlı yayınında, CHP kurultayının sonuçları tartışıldı.

Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in, konuklardan Yaşar Hacısalihoğlu'nun yerli sanayi ile alakalı sözlerine getirdiği eleştirel soruya, diğer konuklardan hukukçu Uğur Poyraz güldü.

"DÖNEK" İTHAMI STÜDYOYU GERDİ

"Niye gülüyorsunuz, niye hoşunuza gitti, öyle müstehzi bir tavır yakışıyor mu size?" diyerek tepki gösteren Hacısalihoğlu'na Poyraz, "Beni azarlayamazsın, eski döneklikle bu işler olmaz, adını bile değiştirdin sen." deyince ortam gerildi.

Hacısalihoğlu, "Dönek sensin, hadddini bil, dünyadan haberin yok. Bir de hukukçu olacaksın." çıkışıyla karşılık verdi ve 'isim değiştirme' polemiğine açıklık getirdi.

AHMET HAKAN REKLAMA GİRDİ

Uğur Poyraz saldırgan üslubunu sürdürünce programın sunucusu, gerilimi azaltmak için reklama girmek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:23
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger
  2. Yaşar Hacısalihoğlu
  3. Uğur Poyraz

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