Yemen'deki meşru hükümet, ayrılıkçı Güney Hareketi'ne bağlı milislerin Aden'de "başarısız bir darbe girişimi"nde bulunduğunu açıkladı.

Yemen hükümetinin Aden'de yaşanan olaylara ilişkin açıklaması resmi haber ajansı SABA'da yayımlandı. Açıklamada, Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyinin (SGK) kentte başarısız darbe girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu darbeci milisler ellerindeki askeri güç, tank ve zırhlı araçları geçen pazar günü Aden kentinde güvenli bölgelere yerleştirdi ve ardından devlet kurumlarına saldırıya geçti. Bu silahlı güçler, Başbakanlık, Başkanlık koruma birlikleri ve Mahkeme Sarayına saldırdı. Aden'de yaşananlar başarısız bir darbe girişimidir."

Söz konusu güçlerin, kentin güneyindeki Meaşık'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirme hedefiyle hareket ettiği vurgulanan açıklamada, saldırılar sırasında hükümete bağlı koruma birliklerinden çok sayıda askerin öldüğü ifade edildi.

Hükümetin geçici başkent Aden'de çalışmalarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, darbe girişimlerinin sürdüğü ve meşru hükümetin düşürülmek istendiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı silahlı gruplar, meşru hükümetin geçici başkent olarak kullandığı Aden'in büyük bölümünü pazar günü yoğun çatışmaların ardından ele geçirmişti.

Söz konusu ayrılıkçı grupların arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğu iddia edilirken, Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi başkanlığındaki hükümet, Aden'de askeri üstünlüğü elde etme ve başbakanlığı ele geçirme çabalarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş ve "kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacağı" mesajı vermişti.

Husilere karşı savaşta Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki ise BAE'nin Yemen krizi konusundaki tutumunun koalisyondaki diğer ülkelerle aynı olduğunu öne sürmüştü.