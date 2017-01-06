Yasal takibe alınanların sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Kasım 2016 Raporu’na göre bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, Ocak-Kasım aylarını kapsayan ilk 11 aylık sürede, geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 1 milyon 219 bin oldu.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla hazırlanan veriler Ocak-Kasım 2016 döneminde, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 667 bin kişi olduğunu gösterdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde %2 oranında azalarak 902 bin oldu.