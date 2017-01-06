Yasal takibe alınanların sayısı azaldı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı %1 azaldı.

Yasal takibe alınanların sayısı azaldı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:18
Bu haber 244 kez okundu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Kasım 2016 Raporu’na göre  bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, Ocak-Kasım aylarını kapsayan ilk 11 aylık sürede, geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 1 milyon 219 bin oldu. 

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla hazırlanan veriler  Ocak-Kasım 2016 döneminde, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 667 bin kişi olduğunu gösterdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde  %2 oranında azalarak 902 bin oldu. 

 
EtiketlerTürkiye Ekonomisi HaberleriTürkiye Ekonomisi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.