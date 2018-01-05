Yasaklatmak istediği kitabın yazarından Trump'ı çıldırtacak sözler!

Donald Trump'ın Beyaz Saray'da korktuğunu, kapısını kilitlemek istediğini, bu sebeple gizli servisle tartıştığını ve en çok zehirlenmekten korktuğunu ve fast food tükettiğini anlatan 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinde' isimli kitabın bir süredir Trump tarafından yasaklatılmak istendiği haberleri geliyordu.

Sputnik'in haberine göre Trump'ın avukatlarının engelleme girişimleri üzerine 4 gün erkene çekilerek yayımlanan kitabın yazarı Gazeteci Michael Wolff'tan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Wolff, Trump için ''bugüne dek yeryüzünden gelmiş geçmiş insanlar içinde muhtemelen en az inanılır, en az güvenilir kişi'' dedi.

​'SÜREKLİ TATMİN VE MÜKAFAT İSTİYOR'

NBC kanalının Today programına konuşan Wolff, Trump'ın tüm ekibinin ABD Başkanı hakkında 'çocuk gibi' şeklinde görüş bildirdiğini belirtti. ''Bununla kast ettikleri, Trump'ın sürekli tatmin ve mükafat ihtiyacında olması. Trump için kendisinden başka önemli bir şey yok. Bu adam kitap okumuyor, kimseyi dinlemiyor. Topu sadece kenarlara çarptıran bir tilt makinesi gibi'' diye konuşan yazar, Trump'ın kitaptan yayımlanan alıntılar karşısındaki öfke nöbetinin bile kitabın haklılığını kanıtlamaya yettiğini savundu.