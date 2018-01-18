Yasakçı Robert’e soruşturma

Robert Koleji’nde başörtüsü yasağı uygulandığına yönelik haberimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nı harekete geçirdi. MEB, Akit’in haberinin ardından başörtü düşmanı Robert Koleji hakkında inceleme başlattı. 15 Ocak’ta yayınladığımız “Robert Kolej’de başörtüsü hâlâ yasak” haberi büyük yankı uyandırdı. 28 Şubatçı darbeci alçakların ürünü olan eğitim-öğretim kurumlarındaki tesettür yasağı uygulamasının Robert Koleji’nde günümüzde de uygulandığını deşifre eden haberimiz, eğitim camiasını ayağa kaldırdı. Eğitimcilerin büyük tepki gösterdiği insanlık dışı uygulamaya Milli Eğitim Bakanlığı kayıtsız kalmadı. Akit’in haberinin ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Amerikan Özel Robert Koleji hakkında inceleme başlattı. Belgeler ışığında yayınladığımız haberimizi ihbar kabul eden MEB, konuya ilişkin belgeleri dosyaladı.



DOSYA VALİLİKTE



MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün “Yasakçı Robert” dosyasının İstanbul Valiliği’ne ulaştırılacağı öğrenildi. İnceleme dosyasını valiliğin hızlı bir şekilde onaylaması bekleniyor. Valiliğin onayının ardından Robert Koleji’ndeki yasakçı kafayı teftiş etmek üzere muhakkik görevlendirileceği bildirildi.

Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

Robert Koleji’nde sapkınlık

“SAPKIN FAALİYETLERİNİ DE DEŞİFRE ETMİŞTİK”



Robert Koleji, bir başka rezillikten dolayı da soruşturma geçirmişti. Okul içerisinde MEB’in bilgisi dışında sapkınlara yönelik LGBT organizasyonu tertipleyen Robert Koleji hakkında soruşturma başlatılmıştı.



27-31 Mart 2017 tarihlerini “Gay ve Eşcinsel Haftası” olarak belirleyen, lise öğrencilerine hafta boyunca film, kitap ve yarışmalarla eşcinsellik sapkınlığını aktaran Amerika kökenli eğitim kuruluşunu Akit, “Robert Koleji’nde sapkınlık” haberiyle deşifre etmiş, haberimizin ardından Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatmıştı.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Robert Koleji'ndeki sapkınlığa soruşturma

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