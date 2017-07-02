Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yasak parklara dubalı önlem

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araç parklarına karşı dubalarla önlem alıyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:40
Yasak parklara dubalı önlem

Alemdar Caddesi, İnönü Caddesi ve Turan Güneş Caddesi ile Baç Durağı arasında kalan bölgelerde araç parklarını engellemek için demirden dubalar konuldu. Yetkililer, demir dubalar sayesinde araçların kaldırımlara park etmesinin önüne geçildiğini hatırlatarak, “Bazı araç sürücüleri, kaldırımların yayalara ait olduğunu unutup yasak olmasına rağmen araçlarını park etmektedir. Bunu önleyebilmek için böyle bir yönteme başvurduk. Yapılan uygulama ilk etapta oldukça yararlı oldu” dediler.

Zabıta yetkilileri, bazı araç sürücülerinin dubara zarar verdiğini de hatırlatarak, “Vatandaşların ödediği vergilerle alınan dubalara zarar veren sürücüler, mobesa kameralarıyla tespit edilip haklarında cezai işlemde bulunulacak” uyarısında da bulundular.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:40
  1. İzmit
  2. İzmit Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik’te ilçenin sorunları değerlendirildi
    1. Birecik’te ilçenin sorunları..
    2. Herkes uyurken onlar çalışıyor
    3. Güneydoğu ihracatta ikinci bayram yaşadı
    4. EİB’nin 6 aylık ihracatı 5,5 milyar..
    5. Gülde rekolte arttı
    6. Çobanlar sıcaktan etkilenen hayvanları..
    7. Şehit korucu için tören düzenlendi
    8. Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını..
    9. İşte o PKK'lı teröristin aldığı ceza!
    10. Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da..
    11. Antik kentte kazı çalışmaları başlıyor
    12. PKK derneğinde Kılıçdaroğlu'nun kaos..
    13. 7 terörist imha edildi!
    14. Rus askerlerine sıra dışı elbise
    15. Evlada son bakış!
    16. Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan..
    17. Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat..
    18. Havalar ısındı, doğunun denizi doldu..
    19. Burhaniye’de kırsal mahallelere tanker..
    20. Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest..
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...