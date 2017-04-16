Yasak kalktı işte sandık sonuçları… Evet büyük çoğunlukla önde

Şuana kadar 45.426.141 oy sayıldı. Sayılan oyların 23.298.225’ü evet çıkarken 21.328.311 de hayır olarak belirtildi.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:21

 
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a

Oylar erdoğan adır..ne mhp ye ne de akp ye..

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a

Oyların tamamı erdoğana dır..mhp nin oyu yoktur.

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Umur Attar

Malumun ilanı

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cetin

biz üzerimize düşeni yaptık evet verdik mi verdik. şimdi sıra reis de. üzerine düşeni yapsın. önce ırak-suriye , sonra işsizliğe çok acil çözüm bekliyoruz.

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elif

herzamanki gibi nekadar dogru haber verdiginiz bira sonra tv lerdede kanitlanmis olacak... bu habere göre e ve 5... görücez insallah

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