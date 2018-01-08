Bitlis ve Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı

Terör örgütünün kış üstlenmesine darba vurmak için Bitlis ev Şırnak'ta büyük opersayon başladı. İki zkentet bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis il merkezindeki bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çeltikli, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Karakuş, Kalupat, Ilıcak, Oğulcak, Başmaklı, Üçevler, Doğruyol, Dereağzı, Aşağıyuvacık ve Kavakdibi köyleri ile mezraları ve mahallelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 8 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

CUDİ, GABAR DAĞI İLE BESTLER-DERELER BÖLGESİ

Şırnak Valiliği, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler-Dereler bölgesindeki bazı bölgelerde 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülecek operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliği için Şırnak’ın Gabar ve Cudi Dağı ile Bestler Dereler sınırları içerisinde koordinatları belirlenen bölgelerin 8- 22 Ocak tarihlerinde 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, “5442

Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşlarımızın, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından; milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla koordinatları belirtilen, ilimiz İncebel (Gabar) Dağı; Kaya Tepe, Kırmızıkaya Tepe, Gurdik Tepe, İnceler, Kırmızı Tepe, Külhanmezarlığı, Fergan Kayalığı, Deregurt Mahallesi, Kayabaşı Tepe, Gürdilanbaruji Tepe, Dalulük Tepe, Sotek Tepe, Boz Tepe, Giribirmi Sırtları, Kuşuçtu Tepe, Girinisir Tepe, Sırmalı Tepe, Yassıtaş Tepe, Başkaya Mahallesi ve Ervisi Tepe kırsalları arasında, ilimiz Besta - Dereler Bölgesi; Elma Tepe, Büyüksu Tepe, Güllüce Dağı, Siyah Tepe, Elma Dağı, Kalpapağa Tepe, Üzüm Tepe, Ardıç Tepe, 1623 Rakımlı Tepe, Uzun Tepe, Eşekmağarası Tepe, Ahır Tepe, Buşireş Tepe, Hasanotu Tepe, ve Kihi Tepe kırsal alanları arasında, ilimiz Cudi Dağı; Kurt Tepe, Haraphalisa Tepe, Azık Tepe, Keloğ Tepe, Göl Tepe, Biriş Tepe, Çekokalesi Tepe, Atatürk Burnu Tepe, Kenyamevik Tepe, Ruyala Tepe, Gemokilte Tepe, Kelga Tepe, Gavur Tepe, Üç Tepe, 1973 Rakımlı Tepe, Serizeri Tepe, Rutkekurat Tepe, Nuh Peygamber Ziyareti Tepe, Mühet Yaylası, Kinişir Tepe, Deşti Tepe, Nuvalsavat Tepe, Gavita Tepe, Kocaların Tepe ve Şikettemuri Tepesi kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde 08 Ocak 2018 - 22 Ocak 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

MUTKİ, HİZAN VE GÜROYMAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Öte yandan daha önce sokağa çıkma yasağı uygulanan Bitlis’in Mutki, Hizan ve Güroymak ilçelerindeki bazı bölgelerde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyü ve Güroymak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çallı, Saklı, Işıklı ve Cevizyatağı köyü bölgelerinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 Ocak 2018 günü saat 23.59’dan itibaren kaldırıldığı belirtildi. Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Koçyiğit köyü ve Koçyiğit köyüne bağlı Doyumlu mezrası, Ekinli köyü ve Ekinli köyüne bağlı Deliktaş mezrası, Karlıtepe, Tutumlu ve Gürece köyü bölgelerinde ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Ocak 2018 salı günü saat 23.59’dan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 Ocak 2018 günü saat 23.59’dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.