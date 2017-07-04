Yasak bir ülkede daha kalkıyor!

Suudi Arabistan Hava Yolları (Saudia), ABD'ye yapılan doğrudan uçuşlarda uygulanan kabin içi laptop ve diğer büyük elektronik yasağının 19 Temmuz 2017 tarihinde kaldırılmasını beklediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın devlet kontrolündeki haber ajansı SPA tarafından aktarılan bilgiye göre, ülkenin sivil havacılık kurumu GACA, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan yeni güvenlik önlemlerine uyacağını ve uygulayacağını belirtti.

Saudia firması başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde kentinden de ABD'ye doğrudan uçuş yapıyor.

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Hatırlanacağı üzere Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etihad için söz konusu yasak, güvenlik kontrollerini sıkılaştırması üzerine geçtiğimiz pazar günü kaldırılmıştı.

Türk Hava Yolları da hafta başında yaptığı açıklamada yeni önlemlere uyarak 5 Temmuz'da yasağın kalkmasını beklediklerini belirtmişti. Dubai merkezli Emirates için de benzer bir süreç işliyor.

Bilindiği gibi ABD, mart ayında 8 ülkedeki 10 havalimanından ülkeye yapılan direkt uçuşlarda terör tehdidi nedeniyle kabin içerisinde dizüstü bilgisayar ve belirli bir boyutun üzerindeki elektronik cihazların taşınmasını yasaklamıştı. Söz konusu ülkeler Mısır, Fas, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'dı.