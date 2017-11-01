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Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı

RTÜK, geçen hafta Sony Channel'da yayınlanmaya başlanan "Hande Ataizi ile" isimli evlilik programına ceza yağdırdı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 08:54
Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçen hafta Sony Channel'da yayınlanmaya başlanan "Hande Ataizi ile" isimli evlilik programına 5 kez yayın durdurma ve en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında pazartesi günü itibarıyla yayınlanmaya başlanan evlilik programı ele alınarak en ağır yaptırım uygulandı.

Uydudan yayın yapan Planet Pembe (Sony Channel) isimli kanalda "Hande Ataizi ile" adıyla yayımlanan programı inceleyen Üst Kurul, bu programda stüdyoda bulunan damat ve gelin adaylarının birbirleriyle stüdyo içi ve dışında yakınlaştıklarını, programda katılımcıların beğendikleri adaylarla birbirini tanımasına imkan tanındığını ve bu süreçlerde yaşanan tartışmalar ile katılımcıların birbirlerini yalancılıkla suçladığı diyalogların da ekrana yansıtıldığını tespit etti.

Programda aynı ortamdaki birden çok damat adayının aynı kadınla ilgilenmeleri veya bir kadının aynı anda birden çok erkeğe ilgi göstermesi ve aralarındaki kavgaların da ekrana taşınmasının özellikle gençler üzerinde olumsuz rol model oluşturduğu kanaatine varan Üst Kurul, yapılan yayınların aile kurumunu zedelediği görüşünde birleşti.

Aile birliğini sarsan, gençleri olumsuz yönde etkilediği düşünülen bu tarz programlara bir süredir izin vermeyen RTÜK, söz konusu programın da 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiğini saptadı.

En ağır ceza verildi 

Bu kapsamda Sony Channel'da 23 Ekim Pazartesi günü yayına başlayan "Hande Ataizi ile" isimli evlilik programına en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası uygulanması kararlaştırdı.

Programa ayrıca 5 kez yayın durdurma cezası verildi.

 (RTÜK), geçen hafta Sony Channel'da yayınlanmaya başlanan "Hande Ataizi ile" isimli evlilik programına 5 kez yayın durdurma ve en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında pazartesi günü itibarıyla yayınlanmaya başlanan evlilik programı ele alınarak en ağır yaptırım uygulandı.

Uydudan yayın yapan Planet Pembe (Sony Channel) isimli kanalda "Hande Ataizi ile" adıyla yayımlanan programı inceleyen Üst Kurul, bu programda stüdyoda bulunan damat ve gelin adaylarının birbirleriyle stüdyo içi ve dışında yakınlaştıklarını, programda katılımcıların beğendikleri adaylarla birbirini tanımasına imkan tanındığını ve bu süreçlerde yaşanan tartışmalar ile katılımcıların birbirlerini yalancılıkla suçladığı diyalogların da ekrana yansıtıldığını tespit etti.

Programda aynı ortamdaki birden çok damat adayının aynı kadınla ilgilenmeleri veya bir kadının aynı anda birden çok erkeğe ilgi göstermesi ve aralarındaki kavgaların da ekrana taşınmasının özellikle gençler üzerinde olumsuz rol model oluşturduğu kanaatine varan Üst Kurul, yapılan yayınların aile kurumunu zedelediği görüşünde birleşti.

Aile birliğini sarsan, gençleri olumsuz yönde etkilediği düşünülen bu tarz programlara bir süredir izin vermeyen RTÜK, söz konusu programın da 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiğini saptadı.

En ağır ceza verildi 

Bu kapsamda Sony Channel'da 23 Ekim Pazartesi günü yayına başlayan "Hande Ataizi ile" isimli evlilik programına en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası uygulanması kararlaştırdı.

Programa ayrıca 5 kez yayın durdurma cezası verildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 08:54
  1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
  2. Sony Channel
  3. Hande Ataizi
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