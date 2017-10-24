Yasağa rağmen kullananlara ceza yağıyor… Milyonlarca araç sahibi şokta

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak gelmesinin ardından trafikte denetimler başladı. Halihazırda milyonlarca araçta cam filmi bulunurken, denetimler sırasında polise yakalanan araç sahiplerini ağır cezalar bekliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili madde "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünü içeriyor.

CEZASI 427 TL, EKİPLER DENETİME BAŞLADI

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte trafik ekipleri cam filmli araçları durdurarak ceza yazmaya başladı. Trafikte bu şekilde yaklaşık 5 milyon araç olduğu tahmin edilirken, filmi söktürmeyen araç sahipleri 427 TL'lik trafik cezasıyla karşılaşacak. Üstelik yasak tüm araçları kapsıyor. İETT otobüsleri, servis araçları, binek araçlar fark etmiyor.

KENDİNEN FİLMLİ OLANLAR İÇİN YASAK YOK

Uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli değil.

YASAĞIN GEREKÇESİ ULUSAL GÜVENLİK

Bakanlık yetkilileri de ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bakanlık, 26 Ekim 2016'da yayımladığı yönetmelikle, bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, cam filmlerinin ışık yansıtma oranı için de çeşitli sınırlamalar getirilmişti. Böylece, 26 Ekim 2017 olan yürürlük tarihi gelmeden yeniden düzenleme yapılmış oldu.