Yasağa rağmen kullananlara ceza yağıyor… Milyonlarca araç sahibi şokta
Araçlarda filmli camın yasaklanmasının ardından trafikte denetim başladı. Filmleri söktürmeyen araç sahiplerine ceza kapıda.24 Ekim 2017 Salı 13:41
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak gelmesinin ardından trafikte denetimler başladı. Halihazırda milyonlarca araçta cam filmi bulunurken, denetimler sırasında polise yakalanan araç sahiplerini ağır cezalar bekliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili madde "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünü içeriyor.
CEZASI 427 TL, EKİPLER DENETİME BAŞLADI
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte trafik ekipleri cam filmli araçları durdurarak ceza yazmaya başladı. Trafikte bu şekilde yaklaşık 5 milyon araç olduğu tahmin edilirken, filmi söktürmeyen araç sahipleri 427 TL'lik trafik cezasıyla karşılaşacak. Üstelik yasak tüm araçları kapsıyor. İETT otobüsleri, servis araçları, binek araçlar fark etmiyor.
KENDİNEN FİLMLİ OLANLAR İÇİN YASAK YOK
Uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli değil.
YASAĞIN GEREKÇESİ ULUSAL GÜVENLİK
Bakanlık yetkilileri de ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı.
Bakanlık, 26 Ekim 2016'da yayımladığı yönetmelikle, bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, cam filmlerinin ışık yansıtma oranı için de çeşitli sınırlamalar getirilmişti. Böylece, 26 Ekim 2017 olan yürürlük tarihi gelmeden yeniden düzenleme yapılmış oldu.
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Bekir gökçen11 sa önce Öncearabalara cam filmi çekmek serbes diyeceksi haberlere göre 5 milyon araçta varmış şimdide yasak deyi p millete ceza yağdıracaksın eyyýyy reispartinde sana kuyu kazıyorlar gizli kripto akp lilermillete ceza kesene bu milleyim keseceği cezanın altından kalkamazsınız5 milyon oyoy anam oy diye diye bbşlarsınız sonra bizden soylemesi ceza kesmeye devam Said11 sa önce Ard niyetli olursan zoruna gider...... çok yaşa Türk milleti13 sa önce ağzı olan konuşuyor yaterörist camın arkasında........ ne kadarçok şey biliyorsunz bombalı eylemde sızmada senin 1000 yıllık devletinin istihbaratı bilmeyecek sen zevkine film takcan diyeulusal güvenlikten azgeçecek sanamı soracak devlet güvenliğini nasıl aldığını ...... ne zıkkıma film takıyorsun neyi gizliyorsun ?eroinmi karımı ne pazarlıyorsun yiyişiyormusun içinde ? koyu cam kimse tkamasın resmi araç harici yasaklansın ithalidekimsenin keyfine ülkenin güvenliği terkedilmez senin devlet ne karı var filmindneceza yemek istemiyorsan sökersin filmini sökemiyorsun yersin cezayı paran kadar zevk yap. kendinden filmli olanaracınfilm numarasında bkatıgında içi görünüyorarap.aşşağı gibi kapkara film niye çekmene izin vereyim ki kimsin sen ? earphone14 sa önce elektronik sigara nedeniyle koskoca bir siteyi kapatıyolar , yalakanın biri dedi diye ulusal güvenlik oluyor , yok böyle bi şey ya , aç kaldı bunlar yine tamam sıkıntılı dönemlerden geçiyoruzda bunu vatandaşın sırtına neden yüklüyorsunuz kardeşim yazık ya. Gerçek teröristleri bilmiyomusun sen ,yerini yurdunu git al işte cam filmin arkasındamı o herkez biliyor nerede olduklarını earphone14 sa önce böyle saçmalık olmaz kardeşim,kendinden olursa ceza yokmuş , serbest olmalı ya, hangi devirde yaşıyosun ,teröristi cam filmin arkasında ararsan yandın demektir, senin hiç teknolojiden haberin yokmu ? ylz14 sa önce Rezillik kınıyorum Allahın bir kulu14 sa önce Çok şükür sahipsiz ülke olmaktan çıkmaya başladık. Her önüne gelen istediği gibi davranamaz bu kanun boşlukları da kapatılmalı. Bu gibi kanunlar daha da artmalı. cihad kaya14 sa önce ulasal guvenlıkle ne alakası var arkadas anlam veremıyorum.aılemle bır yere gıderken rahat oluyor cam fılmı umarım yapılan hatadan gerı donerler vatandaş14 sa önce Evimizin içinde de terörist olabilir. Evlerdeki perdeler de yasaklanmalı bence. Neyse. Bu kararı kim aldıysa AK Partinin seçimlerde oy kaybetmesi için altını oyuyor bence. Bu da lazım14 sa önce Araç içi insanlar için zaruret halinde mahremiyet yeridir.Buyuk şehirlerde trafikte bir anne bebeğini emzirmek zorunda kaldığında...... Havalı korna ve/veya egzoz abartısı taktırıp gürültü yapan şehir magandalarına çözüm arasınlar...