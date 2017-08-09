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Yasağa rağmen dalgalı denize giren 5 genç son anda kurtarıldı

Kocaeli’nin Karadeniz sahili olan Kandıra’da, yasak olmasına rağmen dalgalı denize giren ve akıntıya kapılan 5 genç, 50 dakika süren operasyonla boğulmaktan kurtarıldı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:09
Yasağa rağmen dalgalı denize giren 5 genç son anda kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra Kurtyeri Mahallesi Kumcağız sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün Kandıra sahillerinde etkili olan aşırı dalgalar nedeniyle, boğulma vakalarının yaşanmaması için jandarma ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) kararıyla denize girilmesi yasaklandı. Yasak konusunda halk plajlarına uyarılar asan ekipler, denize girmek isteyenlere de uyarılarda bulundu. KOSKEM ekiplerinin mesai bitiminden faydalanarak Kumcağız sahilindeki halk plajına gelen O.G., A.A., Z.G., M.F.Ş ve R.T. adlı 5 liseli genç ise girdikleri denizde dalgalar arasında sürüklenmeye başladı.

50 dakika süren operasyonla kurtarıldılar

Gençlerin karaya çıkamadığını gören kıyıdaki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti botu ile dalgıçlar sevk edildi. Dalgalar nedeniyle bot kıyıya yaklaşamayınca ise KOSKEM ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen KOSKEM’e bağlı 5 cankurtaran, bellerine bağladıkları halatlarla suya atladılar. Yaklaşık 50 dakika süren operasyonda gençler vatandaşların da yardımıyla çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerine sağlık ekiplerince yapılan O.G., A.A., Z.G., M.F.Ş ve R.T. adlı 5 lise öğrencisi ambulanslarla M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Yetkililerden denize girmeyin uyarısı

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, boğulma tehlikesi geçiren gençlerin iyi yüzme bilmelerine rağmen, akıntıya kapıldıkları, bu yüzden kıyıya dönemediklerini ifade ettiler. Benzer olayların yaşanmaması için Kandıra sahillerinde dalgalı olan alanlarda denize girilmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:09
  1. Karadeniz
  2. Kocaeli
  3. Kandıra
  4. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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