Yaşadığımız şehri tanımak için planlandı 80 bin kişiye ulaşıldı

Selçuklu Belediyesi tarafından 2010 yılında başlatılan ve Konya’nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, şehrin turizmini canlandırmak ve gönüllü tanıtım elçileri kazanmak amacıyla sürdürülen “Şehrimi Tanıyorum” gezileri yoğun ilgi görüyor. Şu ana kadar yaklaşık 80 bin vatandaşın faydalandığı projeden başta Konya’ya şehir dışından gelen üniversite öğrencileri olmak üzere her yaştan ve her kesimden vatandaş yararlanabiliyor. Proje kapsamında profesyonel gezi rehberliğinde düzenlenen şehir gezisi ile Konya’nın tarihi ve kültürel mekanlarına ziyaret gerçekleştiriyor.

Selçuklu Belediyesi, yaklaşık 8 yıldır sürdürdüğü "Şehrimi Tanıyorum" gezilerini ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Gezilerden faydalanmak isteyenler belediye ile irtibata geçiyor ve belirlenen tarihte Selçuklu Belediyesi'ne ait "Şehrimi Tanıyorum" aracı ve rehber eşliğinde şehir turu ile ziyaretler gerçekleştiriliyor. Şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine yapılan gezilerde; Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi, Alâeddin Cami gibi şehrin önemli simgesel mekanlarının yanı sıra Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılan Sille’de panaromik gezi yaparken, Aya Elenia Müzesi ve Kelebekler Vadisi’ne de ziyaretler gerçekleştiriyor.

Gönüllü Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor

"Şehrimi Tanıyorum" projesi ile Konya’nın tarihi değerlerini gelecek nesille aktarmak ve kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir rol üstlendiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay," Şehrimi Tanıyorum gezisişehir dışından Konya'ya gelen vatandaşlarımızın yanı sıra Konya'da yaşayan ve tarihi dokuyu yakından tanımak isteyen vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Gezilere katılarak şehir hakkında daha kapsamlı bir bilgiye sahip olan vatandaşlarımız edindikleri bilgileri daha geniş çevrelere ulaştırıyorlar. Böylelikle Konya’nın tarihi değerleri ve kültürel özellikleri gönüllü kültür elçilerimizle geniş kitlelere ulaştırılırken şehrin tanıtım ve turizmine de katkı sağlanıyor" dedi.