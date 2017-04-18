Yasa dışı avlanmalar devam ediyor

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Dünya Mirası alanları dahil, dünya üzerinde koruma altındaki en önemli ekolojik alanlarda yasa dışı avlanma ve kaçakçılığın devam ettiğini bildirerek bunun durdurulması için acil ve ek önlemler alınması çağrısı yaptı.



WWF'nin yayımladığı raporda, doğal güzellik, jeoloji, ekoloji ve canlı yaşamının çeşitliliğiyle tanınan Doğal Dünya Mirası alanlarının ender bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Bu alanların dünyada kalan 3 bin 890 kaplanı ve tüm Afrika'daki fillerin yüzde 40'ını barındırdığı belirtilen raporda, korunan doğal alanların nesli tükenmekte olan türler için son sığınak olduğu kaydedildi.

Bilinen ve korunan statülerine rağmen, 43 Dünya Mirası alanının yüzde 30'unda yasa dışı avlanma, ağaç kesme ve balıkçılık faaliyetlerinin devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bu faaliyetlerin tehdit altındaki türleri yok olma eşiğine getirdiği ve yaşamak için buralara bel bağlayan toplulukların geçimlerini tehlikeye attığı belirtildi.

Kaynak: AA