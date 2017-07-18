YAŞ terfilerine ikili filtre uygulanacak

Ağustos ayında yapılacak olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tarihi kararlara sahne olacak. 15 Temmuz darbesi öncesi, Türk Silahlı Kuvvetlerin'den (TSK) ayıklanacağını gören FETÖ'cülerin darbeye kalkışmasından alınan derslerle, terfilere özel önlem alınıyor.İkili bir filtreleme yöntemi uygulayarak Karargâh'a sivil damga vurmaya hazırlanılıyor. Bu nedenle hükümet, özellikle de kripto FETÖ'cülerin tespit edilerek askeriye içinde yükselmesini önlemek, tespit edilenlerin ise atılması için kapsamlı bir çalışma yapıyor. 2016 YAŞ kararları hazırlanırken TSK'nin tüm rütbeli personeli tek tek masaya yatırılmıştı. TSK içindeki ilişkileri, arkadaş çevresi, devresi, FETÖ'cü generallerin kimin yükselmesini istediğine ilişkin anket sonuçları incelenmiş ve yükselme ya da atılmalara öyle karar verilmişti. Aynı yöntem bu YAŞ öncesi de uygulanıyor. Rütbe yükseltme kararına esas olmak üzere, askeri personelin ilk öğreniminden itibaren tüm eğitim süreçleri, komutanlarının kanaatleri ve TSK içi anket sonuçları masaya yatırılıyor. Ayrıca, Genelkurmay istihbarat, Milli İstihbarat ve Emniyet istihbarat notları da değerlendirmeye alınıyor. Bu işlemler sonrasında YAŞ'ta kiminle ilgili nasıl bir işlem yapacağı belirlenmeye çalışılıyor.

SİVİL OTORİTE ATAYACAK

Genelkurmay karargahının "beyni" olarak tanımlanan ve "J Başkanlıkları" olarak bilinen, korgeneral seviyesindeki Genelkurmay harekât, istihbarat, personel başkanlıkları başta olmak üzere kritik noktalara yapılacak atamalarda, görevlendirmeyi bizzat Milli Savunma Bakanı gerçekleştirmesi planlanıyor. Böylece Şura'da terfi işlemi tamamlanacak ama, hangi komutanın nerede görevlendirileceği sivil otorite tarafından belirlenecek. Bunun için YAŞ'ın hazırlığının Milli Savunma Bakanlığı'na verilmesi, Sicil Yönetmeliği yerine YAŞ Yönetmeliği'nin esas alınması gibi ön hazırlıklar yapıldı. Listelerin yine aynı şekilde analiz edileceği, rütbelerin YAŞ toplantısında kararlaştırılması ancak görev yerlerinin daha sonra çıkartılacak üçlü kararnameler ile hayata geçirilmesi yönünde hazırlık bulunuyor. Bu yönteme de geçen yıl yapılan YAŞ'ta başvurulmuş ve olumlu sonuçlar alınmıştı. Hükümet'in bunu kurumsal hale getirmek istediği beliriliyor.

GÖREVE DÖNEN PİLOTLARA TERFİ

Sabah'ta yer alan habere göre; TSK'nın çağrısı üzerine özel sektördeki işlerini bırakıp dönen pilotlardan bazılarının da YAŞ'ta generalliğe yükseltileceği belirtiliyor. Yükseltmelerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak Hava ve Deniz kuvvetleri komutanlıklarındaki FETÖ'cülerin çok olması nedeniyle ara rütbelerde sıkıntılar bulunduğu, bunun için de bazı isimlerin bekleme sürelerine bakılmadan terfi ettirilerek aşılacağı konuşuluyor.