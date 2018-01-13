Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 13 yükseldi

Türkiye'nin geçen yıl yaşmeyvesebzeihracatı, 2016'ya göre yüzde 13 artarak 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:14
Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 13 yükseldi

Türkiye'nin geçen yıl yaşmeyvesebzeihracatının 2016'ya göre yüzde 13 artarak 2 milyar 231 milyon dolara çıktığı belirtildi. 

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında Türkiye'nin ihraç ettiği yaş meyve sebzeden 1 milyar 979 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yıl ihraç edilen yaş meyve sebze miktarı ise önceki yıla göre yüzde 13 arttı ve 2 milyar 231 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, ihracatın artmasında hava kargonun da etkisi olduğunu ifade etti.

Yaş meyve sebze ihracatında hava kargonun payının 121 milyon 811 bin dolar olduğunu aktan Seyyar, sektörün 2016'da gündeme aldığı, 2017'de de yoğun olarak kullandığı hava kargonun payını büyütmek istediklerini belirtti.

"İhracatta sürekli ve güçlü olabilmenin yolu müşteriye ulaşma süresini kısaltmaktan geçiyor." ifadesini kullanan Seyyar, şunları kaydetti:

"Özellikle yaş meyve sebze sektörü gibi raf ömrü kısa olan ürünlerde bu hayati bir husus. Uluslararası pazarda var olmanın ve ihracat yönlü büyümenin en önemli koşulu, katma değerli ürün üretimi ve mevcut ürünlerin daha yüksek fiyatlarla satılabileceği yöntemlerin geliştirilmesi. Bu konuda, en doğru çözümün hava kargo olduğuna inanıyoruz."

Turkish Cargo İzmir Kargo Müdürü Faik Deniz de şirkette bulunan uçak sayının 18'e çıktığını bildirdi.

İzmir-Tel Aviv arasında 1 yıldır her cumartesi günü hava kargo seferi olduğunu belirten Deniz, "Tel Aviv'e giden hava kargo uçağında ağırlıklı olarak balık gidiyor. Ürün çeşitliliğini sağlamak istiyoruz. Bu uçuşta yaş meyve sebze ürünlerinin de olması için ortak çalışma yapmak için buradayız. Ülke ekonomisi için küçük dokunuşlarla büyük farklar sağlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 12:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşener iddialı konuştu… ‘Politikayı bırakırım…’
    1. Akşener iddialı konuştu… ‘Politikayı..
    2. Beşiktaş resmen açıkladı, yeni golcü...
    3. İran'dan ABD'ye sert tepki: Karşılık..
    4. Meral Akşener'den FETÖ iddialara..
    5. Herkes peşindeydi! Göztepe imzayı..
    6. İran'dan flaş 'Amerika' açıklaması:..
    7. Çalışmalar tamamlandı, 51 il..
    8. Kayseri'de silahlı kavga: Arkadaşını..
    9. Ayrılmak istiyor! 'Terim ile çalışmak..
    10. Taşeron işçiye sınav için ayrı..
    11. Hakim ve savcılar için skandal sözler!
    12. İngiltere’den Kuzey Kore’ye gözdağı
    13. Rusya NATO'ya karşı yeni ordu kurdu
    14. Rusya tatil listesinden Türkiye'yi..
    15. Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 13..
    16. 40 öğrencinin bulunduğu bot battı!..
    17. Ankara'da kontrolden çıkan araç benzin..
    18. Siyonist rejim Türk vatandaşlarına..
    19. HDP rahatsız olmuştu... 12 tane daha..
    20. Günün âyet ve hadisi
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı
    Bu iddia doğruysa kriz çıkar! Türkiye’ye karşı anlaştılar
    Bu iddia doğruysa kriz çıkar! Türkiye’ye karşı anlaştılar