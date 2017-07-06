'Yaş çay yaprakları çayda kaliteyi arttırdı'

Çay Sanayicisi İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar, "2017 yılı birinci sürgün üretimi istisnaidir ve özeldir. Erken toplanan yaş çay yaprakları çayda kaliteyi yükseltti" değerlendirmesinde bulundu.

Kar, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı birinci sürgün döneminin, çay sektörü için üretimde kalitenin arttığı dönem olduğunu belirtti.

Özel sektörün yüksek rakım yaş çay alımlarında fiyatları 220 kuruşa kadar çıkardığına şahit olduklarını işaret eden Kar, peşin ödenen bu fiyatla özel sektörün devlet fiyatının da üzerine çıktığını kaydetti.

"Çayın erken toplattırılması avantaj getirdi"

Bu yıl hasat mevsiminin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle çayın erken toplatıldığını belirten Kar, birinci sürgün döneminde verimin düşük olduğunu, ancak kalitenin arttığını vurguladı.

Çayın bu yıl erken toplanmasının dezavantajdan ziyade avantaj getirdiğini aktaran Kar, şu bilgileri verdi:

"Zaten en kaliteli hammadde olan birinci sürgün yaş çay yaprakları bir de ramazan sebebi ile erken toplanında ortaya yüksek kaliteli hammaddeyi ve sonuçta çok iyi bir damak tadı yakalanan mamul maddeyi çıkarmıştır. Şunu söyleyebiliriz, 2017 yılı birinci sürgün üretimi istisnaidir ve özeldir. Erken toplanan yaş çay yaprakları çayda kaliteyi yükseltti. Çayımızın kalitesinden şüphe etmesek de çay tiryakileri yüksek kalitede çay içmek istiyorlarsa, 2017 yılı birinci sürgün üretiminden temin etmelidirler. Çay toplama döneminin ramazana rastlamasıyla ortaya çıkan ve üretici firmalarca değerlendirilen bu özel şartlar her zaman bir araya gelmiyor."