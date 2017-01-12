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12 Ocak Perşembe 2017

Yarıyıl tatilinde öğrencileri üzecek haber!

Kar tatili nedeniyle aksayan dersleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ek derslerle telefi edecek.

Yarıyıl tatilinde öğrencileri üzecek haber!
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:41
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İstanbul ve birçok ilde kar yağışı nedeni ile okullar tatil edilmişti. MEB programın aksamaması için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi.

 Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek.Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir...

Kaynak: Habertürk

 
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