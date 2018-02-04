Yarıyıl tatili yarın sona eriyor

Yarıyıl tatilinin ardından 2017-2018 eğitim öğretim  yılının ikinci dönemi yarın başlayacak.

04 Şubat 2018 Pazar 10:53

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon  öğrenci ile bir milyon öğretmen için yarın ders zili tekrar çalacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak ikinci dönemi, 8  Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından  2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Sınavlar

Bu yıl ilk defa uygulanacak merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim  kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6,  7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim  Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) da 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine  getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 23  Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu ise 24 Haziran'da  gerçekleştirilecek.

  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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