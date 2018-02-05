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Yarıyıl tatili bitti, trafik yoğunluğu arttı

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:10
Yarıyıl tatili bitti, trafik yoğunluğu arttı

2017- 2018 Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler öğrenim gördükleri okullarının yolunu tuttu. Okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Öte yandan bazı öğrenciler metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına akın etti.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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