Yarıyıl etkinliklerinde 16 bin öğrenci Ümraniye Belediyesinin misafiri oldu

Animasyon filmleri ve çocuk tiyatrolarının yer aldığı, kültür merkezlerindeki etkinliklere her geçen yıl ilgi daha da artıyor. Eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle beraber binlerce öğrenci, okul sıralarının yorgunluğunu Ümraniye Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği birbirinden özel animasyon ve tiyatro gösterilerinde attı.

Yarıyıl tatilini, değerlendirmek isteyen çocuklar, Cemil Meriç Eğitim ve Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Mehmet Âkif Kültür Merkezi ve Necip Fazıl Kültür Merkezlerindeki etkinliklere katılarak bilgi, düşünce ve hayal dünyasını geliştirirken, büyükler de çocukların eğlencelerine ortak oldu.

2 Şubat Cuma günü son bulan yarıyıl etkinliklerine yaklaşık 16 bin öğrenci katıldı.