Yarıyıl etkinliklerinde 16 bin öğrenci Ümraniye Belediyesinin misafiri oldu
Ümraniye Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla hazırladığı "Yarıyıl Tatili Etkinlikleri”nde bu yıl binlerce öğrenciyi ağırladı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrenciler Ümraniye Belediyesinin organize ettiği birbirinden özel animasyon ve tiyatrolara büyük ilgi gösterdi.02 Şubat 2018 Cuma 21:07
Animasyon filmleri ve çocuk tiyatrolarının yer aldığı, kültür merkezlerindeki etkinliklere her geçen yıl ilgi daha da artıyor. Eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle beraber binlerce öğrenci, okul sıralarının yorgunluğunu Ümraniye Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği birbirinden özel animasyon ve tiyatro gösterilerinde attı.
Yarıyıl tatilini, değerlendirmek isteyen çocuklar, Cemil Meriç Eğitim ve Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Mehmet Âkif Kültür Merkezi ve Necip Fazıl Kültür Merkezlerindeki etkinliklere katılarak bilgi, düşünce ve hayal dünyasını geliştirirken, büyükler de çocukların eğlencelerine ortak oldu.
2 Şubat Cuma günü son bulan yarıyıl etkinliklerine yaklaşık 16 bin öğrenci katıldı.