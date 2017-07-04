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Yarışmaya gelenleri ABD'ye almadılar..

Gambiya Eğitim, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanı Moctar Darboe, robot tasarımı yarışmasına katılmak üzere ABD'ye gitmek isteyen Gambiyalı 5 öğrencinin vize talebinin reddedildiğini açıkladı.

04 Temmuz 2017 Salı 17:21
Yarışmaya gelenleri ABD'ye almadılar..

Bakan Darboe, Batı Afrika Demokrasi Radyosu'na yaptığı açıklamada, "ABD, ülkedeki en başarılı bilim öğrencilerinin vize talebini reddetti. Banjul'deki ABD Büyükelçiliği vize verilmemesine gerekçe olarak öğrencilerin yeterli olmamasını gösterdi." dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR

Öğrencilerin büyük hayal kırıklığı yaşadığını aktaran Darboe, tasarladıkları robotları birkaç gün içinde ABD'ye yarışmaya göndereceklerini dile getirdi.

Vizeleri reddedilen öğrencilerden Fatoumata Sisay ve Alieu Jallow, tasarladıkları robotu bitirebilmek için ramazan ayı boyunca çalıştıklarını aktardı.

Öğrenciler, "Bu projenin tamamlanabilmesi için çok sıkıntı yaşadık ve çok çalıştık. Aldığımız red haberi iyi bir haber değil ama rüyalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın organizatörleri ise 40 Afrika ülkesini kapsayan ve yaklaşık 158 ülkeden yarışmacının katılması beklenen yarışma için başvuran Gambiya ve Afganistan temsilcilerine ABD'li makamların vize vermediğini duyurdu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:21
  1. Darboe
  2. Afganistan
  3. Gambiya
  4. ABD
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