İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yarışmacının şaşırtan hayali: Kazandığım paraları yüksek bir yerden saçmak istiyorum

Kim Milyoner Olmak yarışmasına katılan yarışmacı, kazandığı parayla ne yapacağını anlattı.

20 Haziran 2017 Salı 19:04

Verilen ilginç yanıtlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, kazandığı parayla yapacaklarını anlatan yarışmacı şaşırttı.

"PARALARI AŞAĞI DOĞRU SAÇMAK İSTİYORUM"

Oyuncu Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılan yarışmacı, kendisine sorulan "Ödülü kazanırsanız ne yapacaksınız?" sorusuna, kazandığı paranın bir bölümünü dolara çevirerek “Yüksek bir yerden aşağıya doğru saçmak istiyorum” şeklinde bir yanıt verdi.

"ATATÜRK OLAN PARALARI YERE ATMAM"

“Paraları toplayanları izleyip mutlu olmak istiyorum” diyen yarışmacı, paraları dolara çevirmesine neden olarak, M. Kemal olan paraları yere atmamak şeklinde açıkladı.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:04
  1. Kim Milyoner Olmak İster
  2. Murat Yıldırım
  • ahmetahmet2 sa önce
    Neyi ilah edinmiş olduğunu ifade etmiş
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
  3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
  4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
  5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
  6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
  7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
  8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
  9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
  10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
  11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
  12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
  13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
  14. Katar eski başbakanından Türkiye..
  15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
  16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
  17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
  18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
  19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
  20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
Köksal Toptan'a kritik görev!
Köksal Toptan'a kritik görev!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!