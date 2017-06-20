Yarışmacının şaşırtan hayali: Kazandığım paraları yüksek bir yerden saçmak istiyorum

Verilen ilginç yanıtlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, kazandığı parayla yapacaklarını anlatan yarışmacı şaşırttı.

"PARALARI AŞAĞI DOĞRU SAÇMAK İSTİYORUM"



Oyuncu Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılan yarışmacı, kendisine sorulan "Ödülü kazanırsanız ne yapacaksınız?" sorusuna, kazandığı paranın bir bölümünü dolara çevirerek “Yüksek bir yerden aşağıya doğru saçmak istiyorum” şeklinde bir yanıt verdi.

"ATATÜRK OLAN PARALARI YERE ATMAM"



“Paraları toplayanları izleyip mutlu olmak istiyorum” diyen yarışmacı, paraları dolara çevirmesine neden olarak, M. Kemal olan paraları yere atmamak şeklinde açıkladı.