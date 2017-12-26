Yarışma hızlı başladı! 101 firma teklif sundu

32 ayrı bölgede, yatırım değeri 5 milyar doları bulması beklenen, toplam 2.130 MW’lık kapasite için gerçekleştirilecek yarışmaların ilk gününde, sekiz bölge için toplam 430 MW’lık başvuru alındı. TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı M. Mustafa İzgeç’in başkanlığını yaptığı ihalelere 101 firma teklif sundu. İlk gün açılan teklif zarflarından bazı bölgelerde yine eksi fiyat çıktı. Haziran 2017’de 710 MW’lık kapasite tahsisi yapılmış ve yarışmalardan eksi fiyatlar çıkmıştı. Kapasite açıklandığı halde Siirt bölgesine (30 MW) herhangi bir başvuru yapılmadı. Tekli başvuru olması nedeniyle yarışma yapılmadan verilen bölgeler ise; Artvin 30 MW, Bingöl 50 MW, Van (50MW) oldu.

SON GÜN UÇULACAK

Bu hafta içinde yapılacak 32 ayrı bölgedeki 2.130 MW’lık kapasite için gerçekleştirilecek yarışmalarda, son günün oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Dünkü yarışmada, sekiz bölge için toplam 430 MW’lık başvuru alındı. Böylece rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde bugün sekiz bölge için toplam 430 megavatlık ön lisans verildi. 29 Aralık’a kadar devam edilecek rüzgar ön lisans ihalelerinde şirketlere bin 700 megavat kapasite daha tahsis edilecek.

YEKA SONRASI YENİ TAHSİSLER

Türkiye’nin ilk rüzgar enerjisi ihalesinde, düşük maliyetle dünya rekoru fiyat çıkmıştı. Yeni ihaleler, YEKA’daki 5 bölgenin dışında kalan farklı bölgeler için. 2015’te 2 bin MW kapasite için rüzgar müraacatları alınmıştı. Bunun YEKA ile çakışan 11 bölgedeki 710 MW’lık kısmı geçen haziran yapıldı. 32 bölge için yeni ihale yapılıyor.

8 FARKLI YERDE FARKLI FİYATLAR

- Amasya-Samsun (60 MW) için Doğages’in Doğages RES projesi (-0.88$/cent) ile 49MW, Ekores Enerji’nin Taşova RES projesi (-0.55$/cent) ile 11 MW’lık kapasite tahsisi aldı.

- Çorum-Kastamonu-Sinop (70MW) için RES Anatolia’nın Topaz RES projesi (-0.66$/cent) ile 65 MW, Ekores Enerji’nin Kozcu RES projesi (-0.71$/cent) ile 5 MW’lık kapasite tahsisi aldı.



- Antalya (100 MW) için Enyat’ın Alanya RES’i (-1.18$/cent) ile 50MW, Dere Enerji, D3 RES’i (-0.57$/cent) ile 10MW, D1 RES’i ile (-0.48$/cent) ile 10 MW alarak toplamda 20MW, AkhisarEnerji’nin Dökükdağı projesi (-0.52$/cent) ise 30 MW kapasite tahsisi aldı.

- Bitlis-Muş (40MW). 2 proje 40 MW’ı paylaştı. Difer’in Miskevank RES projesi (7.10$/cent) ile 20 MW, Beres Elektrik’in Örenlik RES’i (6.95 $/cent) ile 20 MW’lık tahsis aldı.

- Bolu-Düzce- Sakarya (30 MW) için Günışığıges Elektrik’in Günışığıges projesi (3.78$/cent) ile 30 MW’ın tamamını aldı.

- Elazığ (40 MW) Buca’nın RES projesi (-0.63$/cent) ile 40 MW’lık kapasitenin tamamını aldı.

- Gaziantep-Kilis (40MW) için Lacivert Yenilenebilir Enerj’nin Lacivert RES projesi (-1.63$/cent) ile 40 MW kapasite tahsisi aldı.

- İstanbul (50 MW) için Gelgit RES (-1.71$/cent) ile 49,5 MW tahsis aldı. Kalan 0,5 MW’lık kapasiteyi ise Polat Enerji (-0.65$/cent) aldı.

BUGÜN (26 Aralık): Adıyaman (40 MW) Ardahan-Kars (40 MW) Erzincan (50 MW) Malatya(80 MW) Hatay (30 MW) Kahramanmaraş-Osmaniye (40 MW) Kocaeli-Yalova (40 MW) Yozgat (50 MW).