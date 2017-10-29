Yarış yapan 6 hafriyat kamyonu kaza yaptı

Kaza, dün akşam saatlerinde Eyüp Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, otoyol şantiyesinde çalıştığı öğrenilen 6 hafriyat kamyonu şoförleri, akşam saatlerinde birbirleriyle yarıştı. Kontrolden çıkan kamyonlar yol üzerinde birbirine girdi. Kazada bir kamyon şoförü araç içerisinde sıkışırken, 2 kamyon şoförü de hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Kemerburgaz itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, sıkışan sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kamyonların devrilmesi nedeniyle yolda trafik tamamen durdu.

Kilometrelerce kuyruk oluştu, vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Öte yandan, kaza nedeniyle trafik kapanınca akşam saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşlar da yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat boyunca trafikte kalan vatandaşlar çareyi otobüslerden inerek yürümekte buldu. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu kazada kamyonların kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.