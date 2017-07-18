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Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu

Malatya’da yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları Karacabey Harası’nda görücüye çıktı. 72 taydan 60’ı 10 bin lira ile 185 bin lira arasında alıcı buldu.

18 Temmuz 2017 Salı 18:53
Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap atlarının satışı Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirildi. TİGEM’in 2 milyon 375 bin lira gelir elde ettiği satışta, en yüksek fiyat 185 bin lira ile ’Tatarkan’ isimli taya verildi. Satışta ayrıca ’Tekalp’ isimli tay 110 bin liraya, ’Boral Tan’ ise 105 bin liradan alıcı buldu. En düşük tayın fiyatıysa 10 bin lira oldu.

72 tayın satışa sunulduğu ihalede 1 tay satıştan çekilirken, 11 tay ise iki defa podyuma çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:53
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  7. Akçadağ
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