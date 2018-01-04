Yarış atı hatalı park edilen araca böyle çarptı
At yarışları sırasında hatalı parkın neden olduğu kaza kameraya böyle yansıdı.04 Ocak 2018 Perşembe 02:56
Meksika'da birincilik için yarışan iki attan biri, hızını alamayınca yoldan çıkarak parkura çok yakın bir mesafede park edilen pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle atın üzerinden uçan jokey metrelerce savrulurken, kafası aracın kaputuna sıkışan at da adeta şaha kalktı. Kaza sırasında aracın kasasında bulunanlar ise faciadan döndü. Kazada jokey ağır yaralanırken, at ise telef oldu.