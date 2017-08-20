Yarınlarımız daha aydınlık olacak

KONYA - Başbakan Binali Yıldırım, yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ile Kayacık Lojistik Merkezi’nin temel atma törenine katıldı.

"Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye verdiğimiz üretim destekleriyle sanayimiz büyüyor. Ülkenin üretim çarkları işlemeye devam ediyor" diyen Yıldırım, AK Parti hükümetleri olarak 15 yılda Türkiye'nin çehresini değiştiren çok büyük hizmetlere ve projelere imza attıklarını vurguladı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde istihdam seferberliği başlattık. İstihdam artıyor. 2003 yılında Türkiye'de 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugüne kadar 25 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Türkiye'nin rüyalarını gerçeğe dönüştürdük."

Yıldırım, hizmete açtıkları üniversiteler, barajlar, şehir hastaneleri, spor tesislerinin büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'yi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Biz bunu yaparken, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını hazırlarken 16 Nisan referandumunda Konya rekor düzeyde 'evet' dedi. 16 Nisan'da millet hizmete 'evet' dedi. Türkiye'nin geleceğine 'evet' dedi. Türkiye, milletimiz, Konya dedi ki 'Bir daha vesayete, darbeye, ekonomik krizlere geçit yok'. 16 Nisan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte inşallah Türkiye geleceğe koşar adımlarla ilerleyecek. Bundan böyle ülkede yönetim krizi olmayacak. Sürekli güçlü iktidar, sürekli istikrar olacak. Türkiye artık bundan böyle gelecek hedeflerine daha kararlı bir şekilde yürüyecek."