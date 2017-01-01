Yarından itibaren tüm Türkiye’de dağıtılacak… Müracaatlar başladı

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Yeni kimlik kartı başvuruları hakkında Kızılcahamam Nüfus Müdürlüğü’nde program düzenlendi. Programda ilk olarak Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve eşi Şenel Yıldız çipli kimlik kartına başvuru yaptı. Kızılcahamam İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde çipli kimlik kartına 2 Ocak 2017 Pazartesi gününden itibaren birlikte vatandaşlar da kimlik kartı için müracaatlarını yapmaya başlayacak.

Yeni kimlik kartları için Nüfus Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 14.01.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları 02.01.2017 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de dağıtılmaya başlanacaktır. Siirt Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ve ilimize bağlı 6 ilçe nüfus müdürlüğünde tüm teknik kontroller yapılmış olup, T.C. Kimlik Kartı başvurularını almak üzere hazır durumdadır. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir".