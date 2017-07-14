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Yarın toplu taşıma ücretsiz

Toplu taşıma hizmetleri, 15-17 temmuz tarihlerinde ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 Temmuz 2017 Cuma 07:27
Yarın toplu taşıma ücretsiz

Bakanlar Kurulu, 15Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin, hafta sonu ücretsiz olmasına karar verdi. Konu ile ilgili karar Resmi Gazete’de de yayımlandı.Buna göre, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00’dan başlayarak, 17 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ilgili maddesinden muaf olacak. Dolayısıyla belediyeler alacakları karar doğrultusunda söz konusu ulaşım hizmetlerini, ücretsiz veya indirimli sağlayabilecek.

Marmaray da para almayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15-17 Temmuz’da Marmaray’ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Bakan Arslan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşların gece saatlerinde rahat ulaşım imkanına kavuşması için Marmaray’da bazı tedbirlerin alındığını da söyledi. Arslan, “16-17 Temmuz’da gece saat 00.00’dan sabah saat 06.00’a kadar da Marmaray trenleri her yarım saatte bir hizmet verecek” dedi.

Ankara da katıldı

Ankara’da, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 2 gün ücretsiz hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, ücretsiz olacak.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 07:27
  1. Marmara
  2. Ankara
  3. Bakanlar Kurulu
  4. toplu taşıma ücretsiz
  5. 15 temmuz 2017 toplu taşıma
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