Yarın okulların tatil olduğu iller

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Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller:

AKSARAY

Aksaray'da, kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 23 Aralık Cuma ara verildiğini belirtti.

HATAY

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar yarın tatil edildi.

KONYA

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

ANTALYA

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava, Antalya'nın ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Antalya'nın birçok ilçesinde eğitime bugün ve yarın ara verildi.

AA muhabirinin Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Korkuteli, Elmalı ve İbradı ilçelerinde bugün, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde de bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Demre, Konyaaltı, Kumluca ve Kaş ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

MERSİN

Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kadim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışına bağlı olarak ilçede bulunan 18 ilkokul, 14 ortaokul ve 5 lise de eğitim gören öğrenciler için yarın okulların tatil edildiğini belirtti.

Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da ilçe merkeziyle bağlı mahallelerde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitimin gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.

KARAMAN

- Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla, il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.