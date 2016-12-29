Yarın okullar tatil olacak mı? İşte 30 Aralık Cuma günü için tatil olan iller

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Meteorolojii uyarı üstüne uyarı yapmaya devam ediyor. Türkiye soğuk havanın etkisi altına girdi. Son dakika alınan bilgilere göre birçok ilde kar yağışı şiddetini arttıracak. İstanbul, Konya, Ankara, Eskişehir, Bursa ve diğer yağış alan illerde yarın okullar tatil olacak mı? 30 Aralık Cuma günü tatil olan illeri bu başlık altından takip edebilecesiniz. Valiliklerden gelecek olan son dakika açıklamalarını, tatil olan illeri haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KOÜ'DE TATİL

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, yarın da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Henüz okullar tatil edilmedi. Vasip Şahin tarafından açıklama yapılmadı. Kar tatili ile ilgili tüm gelişmeleri anbean sizlere aktaracağız.

Türkiye Valilikleri tarafından açıklanacak olan son dakika tatil haberlerini geldikçe sıralayacağız. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

30 CM KAR KALINLIĞI BEKLENİYOR

Dün akşam başlayan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağışlı hava yerini kara bırakıyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da 29 Aralık Perşembe ile 31 Aralık Cumartesi günleri arasında fırtına eşliğinde (30-90km/S) aralıklarla tipi şeklinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışları nedeni ile İstanbul'un farklı bölgelerinde 3 ila 30 cm aralığında kar birikimine neden olacağı tahmin ediliyor' denildi.

AKOM ALARMA GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kışa yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı kent, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) görevli ekipler tarafından kritik noktalara yerleştirilen kameralarla takip ediliyor.

İBB'den alınan bilgiye göre, kış aylarının sorunsuz geçirilmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda da AKOM'da alarm düzeyine geçildi. Ekipler, gece yarısından sonra ana arterler ve bağlantı yollarında tedbirlerini aldı. İlçe belediye başkanlıkları da bilgilendirildi.

ÇALIŞMALAR AKOM'DAN YÜRÜTÜLÜYOR

Bu arada, İBB'ye bağlı birimler, kentte etkili olması beklenen kış şartları nedeniyle AKOM'da çalışmalarına başladı.

Kışla mücadele çalışmaları AKOM'dan koordine edilecek. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar kürüme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile buradan izlenecek ve gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek. Ayrıca, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve çekici, muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek.

Sokakta yaşayanlar için de barınma merkezleri hizmet vermeye başladı. Zabıta, polis ve ambulanslarla toplanan vatandaşlar, sağlık kontrollerinden sonra buralarda ağırlanacak. Erkekler için Zeytinburnu Kompleksi'nde, kadınlar için de Darülaceze'de hazırlıklar tamamlandı.

İlçe belediyeleri kendi bölgelerinde tespit ettikleri evsizleri İBB'nin misafirhanelerine götürebilecek. Vatandaşlar ayrıca sokakta kalanlar için 153 Beyaz Masa ve polis merkezlerine bildirimde bulunabilecek.