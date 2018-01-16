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Yarın o ilde kar tatili ilan edildi

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

16 Ocak 2018 Salı 20:18
Yarın o ilde kar tatili ilan edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde eğitim öğretime 17 Ocak 2018 Çarşamba (yarın) günü için bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaymakam'dan da açıklama geldi

Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiğini belirtti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 20:18
  1. Van Valiliği
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