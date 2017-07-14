Yarın kanlı FETÖ darbesinin yıldönümü... İşte il il '15 Temmuz Programları'

Programlarda 15 Temmuz şehitleri anılacak, "Milli Birlik ve Kardeşlik Yürüyüşleri" yapılacak, demokrasi nöbetleri tutulacak. Geçen yıl ellerinde Türk bayraklarıyla cadde ve sokaklara çıkıp meydanları doldurarak darbecilere karşı koyan vatandaşlar, bu yıl da ülke genelindeki demokrasi nöbetleriyle milli iradeye nasıl sahip çıktığı bir kez daha tüm dünyaya gösterecek.

81 ilde Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz gecesi yaşananları kaydederek tarihe not düştüğü fotoğrafların yer aldığı "AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi" açılacak.

Yurt genelinde düzenlenecek 15 Temmuz şehitlerini anma programları il il şöyle:

- İSTANBUL

Etkinlikler, 15 Temmuz'da İstanbul'un Anadolu Yakası'nda saat 18.30'da "Milli Birlik Yürüyüşü"yle başlatılacak. Yürüyüşe katılanların 20.00'de törenin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşması planlanıyor.

Tören, 20.35'te mehter takımının gösterisinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21.15'te şehit yakınları ve gazilerle alana gelmesiyle devam edecek. Burada 21.30'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve toplu duanın ardından 22.05'te 15 Temmuz Belgeseli'nin gösterimi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 22.30'da tören alanında vatandaşlara hitap etmesi beklenirken, 23.15'te 250 şehidin ismi okunacak ve saygı ışıkları yakılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 23.30'da Şehitler Makamı'nın açılışı yapılacak. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de bulunduğu Saraçhane'de görüntülerin binalara yansıtılması yöntemiyle "video mapping" gösterisi gerçekleştirilecek.

Türkiye'de selaların okunması ve akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla saat 00.13'te demokrasi nöbeti başlayacak.

- ANKARA

Ankara'da 81 ilde okunan hatmi şeriflerin duası 14 Temmuz'da Millet Camisi'nde yapılacak.

Başkentte 15 Temmuz'da etkinlikler saat 13.00'te Meclis Özel Oturumu ile başlayacak.

Milli Birlik Yürüyüşü, saat 18.30'da Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden başlayıp Sıhhiye ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergahından devam edecek. Yürüyüş boyunca, vatandaşlar metrelerce uzunluktaki Türk bayrağını taşıyacak. Darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin yakınları ve gaziler de yürüyüşe katılacak. Yürüyüş saat 01.00'de TBMM'de sona erecek. Vatandaşlar, TBMM'de saat 02.00'de düzenlenecek programa katılacak. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından, Meclise ilk bombanın atıldığı saat 02.32'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuşma yapması beklenen törenin ardından, 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların teslimi yapılacak. Gençler, bayrakları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a verecek. Program kapsamında saat 03.15'te TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntülerin binalara yansıtılması yöntemiyle "video mapping" gösterisi yapılacak.

Millet Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

- ADANA

Adana'da etkinlikler kapsamında 15 Temmuz'da saat 20.00'de vatandaşlar Merkez Park'ta bir araya gelecek. Sabancı Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak ve şehitler için dua edilecek. Dev ekranda 15 Temmuz'la ilgili sinevizyon sunumu yapılacak. Saat 00.13'te tüm camilerde sela okunmasıyla demokrasi nöbeti başlayacak.

- ADIYAMAN

Adıyaman'da saat 23.00'te Valilik bahçesinde demokrasi nöbeti başlatılacak. Vatandaşlar sabah namazını meydanda eda edecek.

- AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliğince 15 Temmuz'da saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda mehter takımı gösterisi ve ardından "Demokrasi Nöbetinde Halkla Buluşma" etkinlikleri düzenlenecek.

- AĞRI

Ağrı'da 15 Temmuz günü yapılacak etkinlikler, saat 20.00'de Valilik önünde başlayacak.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin okunması, protokol konuşmaları ve 15 Temmuz'da yaşananlarla ilgili sinevizyon gösterimiyle devam edecek etkinlik çerçevesinde Valilik ve STK temsilcilerince halka ikramlarda bulunulacak.

Valilik önü ile Kültür ve Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılacak.

- AKSARAY

Aksaray'da saat 16.00'da "Demokrasi ve Şehitler Yıldızlar Judo Yarışması" düzenlenecek. Saat 19.00'da Ulu Cami önünden "Türk Bayrağı ile Milli Birlik Yürüyüşü" başlayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na gelecek vatandaşlar burada demokrasi nöbeti tutacak.

- AMASYA

Amasya Belediyesince saat 10.00'da Şehzadeler Gezi Yolu'nda ve saat 12.00'de Bimarhane'de "15 Temmuz" konulu fotoğraf ve resim sergisi açılacak.

Saat 20.00'de Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinesinde İstasyon Köprü'den başlayıp Yavuz Selim Meydanı'nda son bulacak Demokrasi Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Yürüyüşten sonra Yavuz Selim Meydanı'nda protokol konuşmalarının akabinde Amasya Belediyesince "15 Temmuz" konulu sinevizyon gösterimi

gerçekleştirilecek. Yatsı namazı cemaatle kılınacak, ardından İl Müftülüğünün

koordinesiyle Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve dua okunacak.

Saat 00.13'te şehirdeki bütün camilerde Amasya Müftülüğünce sela okutulacak, dua edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, sinevizyondan canlı olarak yansıtılacak. Demokrasi nöbeti tutulacak, sabah namazı halkla birlikte meydanda toplu kılınacak.

- ANTALYA

Kepez'deki 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nin açılışı saat 19.00'da yapılacak.

Atatürk Devlet Hastanesi önünde saat 21.00'de toplanılarak Cumhuriyet Meydanı'na "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek.

Saat 00.13'te sela okunacak ve meydanda demokrasi nöbetine başlanacak.

- ARDAHAN

Ardahan'da da 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak, Milli Egemenlik Parkı'nda demokrasi nöbeti tutulacak.

- ARTVİN

Artvin'de Halit Paşa Meydanı'nda saat 20.15'te başlanarak Milli İrade Meydanı'na Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin konuşmasının ve şehitler anıtının açılışının meydanda izlenmesinin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek, "15 Temmuz Şehitleri, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı sunum yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yapacağı konuşma meydanda izlenecek.

AYDIN

Aydın'da 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında kent meydanında etkinlikler düzenlenecek.

Meydanda 15 Temmuz darbe girişimi, halkın darbeye karşı duruşuyla ilgili belgeselin gösteriminin ardından tüm camilerde selaların okunmasıyla demokrasi nöbetine başlanacak.

- BALIKESİR

Balıkesir'de saat 17.15'te Zağnos Paşa Camisi'nde ikindi namazı kılınacak ve ardından mevlidi şerif okunup ikram yapılacak ve Milli İrade Meydanı'nda kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Saat 18.00'de 15 Temmuz temalı sergi açılacak ve demokrasi nöbeti tutulacak. 2 bin metre halk koşusu ödül töreninden sonra Kur'an-ı Kerim ve dualar okunacak. Saat 00.13'te sela okunacak ve video gösterimleri yapılacak. Ardından protokol konuşmalarına geçilecek.

Üç boyutlu video gösteriminden sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından "Kahramanlık Türküleri" konseri verilecek.

Saat 02.32'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izlenecek. Saat 05.47'de Zağnos Paşa Camisi'nde sabah namazı kılınacak ve ikram yapılacak.

- BARTIN

Bartın'da 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında "Şehitler Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Vatandaşların Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından selaların okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti başlayacak.

- BATMAN

Batman'da 15 Temmuz günü saat 16.00'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Halk Koşusu" gerçekleştirilecek.

15 Temmuz akşamı Demokrasi Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutulacak.

- BAYBURT

Bayburt'ta Miralay Sabri Bey'in mezarının ziyaretinin ardından Taşhan'da saat 10.00'da 15 Temmuz Şehitleri Sergisi açılacak. Topaloğlu Hatıra Ormanı'na fidan dikiminin ardından fotoğraf sergisi açılışı yapılacak.

Taşköprü'den saat 20.15'te başlayıp Saathane Meydanı'na kadar devam edecek olan 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından şehitleri anma etkinliği düzenlenecek.

- BİLECİK

Bilecik'te saat 20.00'de Bilecik Belediyesince yaptırılan "15 Temmuz Anıtı"nın açılışı gerçekleştirilecek. Buradan kortej halinde Cumhuriyet

Meydanı'na geçilecek ve 15 Temmuz Belgesel film gösterimi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programlar, kentte canlı olarak gösterilecek. Mehteran takımı gösteri sunacak ve ilahi grupları ilahiler seslendirecek.

- BİNGÖL

İl Müftülüğünün koordinesiyle Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezinde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler tarafından saat 14.00'te "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı" düzenlenecek.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda saat 20.00'de anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

- BİTLİS

Bitlis'te 15 Temmuz'da Valilikçe saat 19.00'da Ulu Cami önünde yürüyüş düzenlenecek. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece tüm camilerden sela okunmasıyla demokrasi nöbeti başlayacak.

- BOLU

Bolu'da 15 Temmuz Cumartesi günü Milli Birlik Yürüyüşü

gerçekleştirilecek. Saat 00.13'te tüm camilerde sela okunarak demokrasi nöbeti

başlayacak.

- BURDUR

Burdur'da Köprübaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na yürünerek Milli Birlik Günü mitingi yapılacak. Etkinlikler gece boyunca kent meydanında sürecek.

- BURSA

Bursa'da kent genelinde 10 noktada AA fotoğraflarından oluşan "Milli İradenin Yükselişi" sergisi açılacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce satranç turnuvası, 11-12 yaş yüzme müsabakaları, halk koşusu, Uludağ zirve tırmanışı düzenlenecek, Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz temalı resim sergisi açılacak, rahvan at yarışları yapılacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Meydanı'ndaki program 19.30'da başlayacak. Osmangazi Belediyesince yapımı tamamlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı" açılışı ile başlayacak programda, piyanist Tuluyhan Uğurlu konser verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapacağı konuşma ve Şehitler Anıtı'nın açılışı meydanda canlı olarak izlenecek.

Uğur Işılak konseri?, Dursun Ali Erzincanlı'nın programı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ömer Döngeloğlu tarafından dua edilecek. Bursa Devlet Korosu programı, Sedat Uçan konseri, şiirler ve dinletiler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yapacağı konuşma da meydanda izlenecek ve etkinlik Grup Yusuf Yüzlüler programıyla devam edecek.

- ÇANAKKALE

Çanakkale'de saat 12.00'de Saat Kulesi Meydanı'nda AA fotoğraflarından oluşan "Milli İradenin Yükselişi" sergisi açılacak.

Saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan İskele Demokrasi Meydanı'na kadar "15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak.

Meydandaki etkinlikler sabaha kadar sürecek.

- ÇANKIRI

Çankırı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü İl Temsilciliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünce "15 Temmuz'da 15 Zirvede 15 Demokrasi Ateşi" adıyla Ilgaz Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirilecek.

Çankırı Belediyesi tarafından Kucaklama Taşı'ndan Milli İrade Meydanı'na Demokrasi Şölen Yürüyüşü düzenlenecek. Milli İrade Meydanı'nda Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mitingi yapılacak.

- ÇORUM

Çorum Belediyesince inşa edilecek 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'nin temeli saat 10.00'da atılacak, "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek.

Hürriyet Meydanı'nda darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla anma töreni yapılacak, demokrasi nöbeti başlatılacak, camilerde sela okunacak.

- DENİZLİ

Denizli'de, 15 Temmuz Cumartesi günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ve tüm ilçe meydanlarında demokrasi nöbeti tutulacak.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Saat 21.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarınca Türk Tasavvuf Musikisi konseri ve mehteran konseri verilecek. Kur'an-ı Kerim okunacak programda protokol konuşmaları yapılacak.

- DİYARBAKIR

Diyarbakır'da saat 10.00'da Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camisi'nden başlayacak halk koşusu ile saat 15.00'te Karacadağ bölgesinde dağcılık etkinliği gerçekleştirilecek.

Saat 16.00'da "AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi" açılacak. Saat 18.00'de Kayapınar ilçesindeki 75 metrelik yoldan 15 Temmuz programının yapılacağı Park Orman'a kadar "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de ise Park Orman'da 15 Temmuz etkinliği gerçekleştirilecek. 00.13'te tüm camilerde sela okunarak demokrasi nöbetine başlanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması canlı izlenecek.

- DÜZCE

Düzce'de 15 Temmuz'da Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde gençlik grupları bisikletle Akçakoca ilçesine gezi düzenleyecek, kent merkezinde saat 10.00'da halk koşusu yapılacak.

Bolu Dağı'nda "15 Temmuz Hatıra Ormanı" oluşturulacak. 15 Temmuz şehidi 4. sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Beyköy beldesi Çalıcuma köyündeki babaevinde mevlit okutulacak.

Düzce Belediyesi tarafından Cedidiye Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulacak. Saat 19.30 belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşü Anıt Park Meydanı'nda sona erecek. Buradaki etkinlikler sabaha kadar sürecek.

- EDİRNE

Edirne'de 15 Temmuz günü saat 10.00'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hatıra Ormanı için fidan dikimi yapılacak.

Selimiye Meydanı'nda saat 20.00'de mehteran eşliğinde Edirne Valiliği ve AA işbirliğinde düzenlenen, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanca verdiği mücadelenin fotoğraflarının yer aldığı sergi açılacak.

Saat 21.30'da başlayacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kortejinin ardından Atatürk Anıtı'nda demokrasi nöbeti tutulacak. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacak, başta Selimiye Camisi olmak üzere tüm camilerden selalar verilecek. FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin AA videolarından oluşan klipler gösterilecek.

- ELAZIĞ

Elazığ Ahmet Aytar Meydanı'nda 18.30'da mehter takımı eşliğinde, il protokolünün katılımıyla "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

Protokol konuşmalarının ardından Elazığ Devlet Türk Müziği Korosu sahne alacak. Saat 21.00'de şehit aileleri konuşma yapacak, 22.00'de Kur'an-ı Kerim okunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişinin ekrana yansıtılmasının ardından sabaha kadar sürecek demokrasi nöbeti, şükür ve sabah namazı kılınmasıyla sona erecek.

- ERZİNCAN

Erzincan'da saat 13.00'te protokolün 15 Temmuz şehidi Recep Gündüz'ün Tercan ilçesi Kurukol köyündeki kabrini ve ailesini ziyaretiyle başlayacak programlar çerçevesinde saat 20.30'da Dörtyol Şehir Meydanı'nda tören düzenlenecek.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, 15 Temmuz gazileriyle söyleşi yapılması ve mehteran takımının gösterisiyle devam edecek programda saat 00.13'te kentteki tüm camilerden selaların okunmasıyla demokrasi nöbeti tutulacak.

Kentte sabah saatlerine kadar sürecek programda Dörtyol Şehir Meydanı'nda "15 Temmuz" konulu sinevizyon gösterileri yapılacak.

- ERZURUM

Erzurum'da Valiliğin koordinesindeki etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00'de Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Palandöken Dağı'na tırmanış yapacak.

Kentteki Polisevi önü ve Cumhuriyet Caddesi'nde saat 21.30'da demokrasi nöbetleri tutulacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 00.13'te ildeki tüm camilerde sela okunacak.

- ESKİŞEHİR

Eskişehir'de Valilik meydanında 15 Temmuz saat 20.00'de başlayacak etkinlik, ertesi gün 06.00'ya kadar sürecek.

Espark Alışveriş Merkezi'nde saat 12.00'de "15 Temmuz Resim Sergisi" açılacak. Kentteki bazı camilerde mahya asılacak, il genelindeki tüm camiler ve minareler ışıklandırılacak.

- GAZİANTEP

Gaziantep'te saat 18.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda AA fotoğraflarının yer aldığı "Milli İradenin Yükselişi Sergisi"nin açılışı ile başlayacak program kapsamında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından akşam namazı kılınacak. Ayrıca tasavvuf musikisi dinletisi, pilav ikramı, mehteran gösterisi, "şehit isimleri yoklaması", Senai Demirci sohbeti, protokol konuşmaları, sela okunması, Orhan Hakalmaz konseri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yapacağı konuşmanın

takip edilmesinin ardından, sabah namazı kılınacak.

- GİRESUN

Giresun'da demokrasi yürüyüşünün ardından meydanda demokrasi nöbeti tutulacak.

- GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de saat 20.00'de Daldaban Camisi önünden başlayıp Belediye Başkanlığı önüne kadar Milli Birlik Yürüyüşü yapılacak, burada programlar düzenlenecek.

- HAKKARİ

Hakkari'de Bulvar Caddesi'nden Valilik önüne kadar saat 20.00'de Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 15 Temmuz Belgeseli gösterilecek. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından demokrasi nöbeti tutulacak.

- HATAY

Hatay'daki etkinliklerde vatandaşlar saat 20.00'de Köprü Meydanı'nda toplanacak. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü tarafından dua edilecek. Protokol konuşmaları yapılacak ve Antakya Medeniyetler Korosu konser verecek.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te demokrasi nöbetlerine başlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinevizyon konuşmasının takibinin ardından Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

- IĞDIR

Iğdır'da Vali Yolu Caddesi'nden saat 20.00'de başlayıp Valilik binası önüne kadar Milli Birlik ve Kardeşlik Yürüyüşü yapılacak.

Yürüyüş sonrası aynı yerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunması sonrası, protokol konuşmaları ile 15 Temmuz belgesel gösterimi gerçekleştirilecek. Valilik binası önünde, saat 00.13'te selaların okunması sonrası demokrasi nöbeti tutulacak.

- ISPARTA

Isparta Belediye Başkanlığı önünden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek. Tüm camilerde sela okunarak, demokrasi nöbetine başlanacak.

- İZMİR

İzmir Körfezi Konak İskele Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl 15 Temmuz'da halka yaptığı çağrı, dev ekrandan yansıtılacak, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan belgeselin gösterimi yapılacak, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "İçimizdeki Kahramanlar" belgeselinin sunumu ile TRT tarafından hazırlanan 15 Temmuz görsellerinin sunumu yapılacak. Gece boyunca türküler, marşlar ve 15 Temmuz videoları eşliğinde demokrasi nöbeti tutulacak ve konuşmalar yapılacak.

- KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta saat 09.00'da spor müsabakaları ile başlayacak etkinlikler kapsamında AA Fotoğrafları Sergisi açılacak. Saat 20.30'daki kortej yürüyüşünün ardından Valilik önünde 15 Temmuz Destanı Sanat Müzesi'nce 3D gösterisi ve mehter konseri düzenlenecek. Protokol konuşmalarının ardından şiirler seslendirilecek, sela okunacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yapacağı konuşma takip edilecek.

- KARABÜK

Karabük'te, 15 Temmuz'da şehit olan Barış Efe ve Metin Arslan kabirleri başında anılacak. Kent Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutulacak. Alana kurulacak LED ekranlarda, AA'nın desteğiyle 15 Temmuz gecesini anlatan görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapılacak ve fotoğraf sergisi açılacak.

- KARAMAN

Karaman'da saat 20.00'de Aktekke Demokrasi Meydanı'nda toplanacak vatandaşlar, 22.30'da Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirecek. Yürüyüşün ardından demokrasi nöbeti tutacak vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini meydana konulacak anı defterine yazabilecek.

- KARS

Kars'taki etkinlikler çerçevesinde Evliya Camisi önünden saat 20.00'de başlayıp İl Emniyet Müdürlüğü önüne kadar Milli Birlik ve Kardeşlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. İl Emniyet Müdürlüğü önündeki protokol konuşmaları, slayt gösterisi ve marşların okunmasıyla sürecek etkinlikte katılımcılara çorba ikram edilecek.

15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin okunması sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle devam edecek etkinlikler çerçevesinde saat 00.13'te selaların okunmasıyla demokrasi nöbetine başlanacak.

- KASTAMONU

Gazi Stadı'nda saat 09.30'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu ve Ulusal Bisiklet Yarışması yapılacak, ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.

Şehit aileleri ve derneği ziyaret edilecek. Olukbaşı mevkisinde Ömer Halisdemir Parkı açılacak. Kışla Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları yapılacak, ülke genelindeki ortak program takip edilecek.

- KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda 15 Temmuz'da saat 20.00'den sabah namazına kadar Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yapılacak.

- KIRIKKALE

Kırıkkale'de, 15 Temmuz'da saat 11.00'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda anma programı düzenlenecek. Etkinlikler, saat 21.00'de başlayacak "Milli Birlik ve Kardeşlik Yürüyüşü"nün ardından demokrasi nöbeti ile devam edecek.

- KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na saat 08.30'da 15 Temmuz anı defteri konulacak.

Akşam ise kentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü korteji düzenlenecek. Kortejin ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda anma programı yapılacak ve demokrasi nöbeti tutulacak. Burada, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacak, başta Hızırbey Camisi olmak üzere bütün camilerde selalar verilecek. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin AA videolarından oluşan klipler gösterilecek.

- KIRŞEHİR

Kırşehir'de 15 Temmuz'da saat 12.00'de Ahmet Yesevi Camisi'nde mevlit okutulacak, 21.30'da Cacabey Meydanı'nda vatandaşlar toplanacak, 16 Temmuz saat 00.13'te demokrasi nöbeti başlayacak, sabah namazının ardından Cacabey Camisi'nde vatandaşlara çorba ikram edilecek. Mehteran gösterisi, tiyatro ve konser programları gerçekleştirilecek.

- KİLİS

Kilis'te saat 19.00'da "Milli Birlik Yürüyüşü" ile başlayacak program, Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazına dek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

- KOCAELİ

Kocaeli'de 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Türkiye'nin farklı illerinden gelecek 249 hafız, sahnede oluşturacakları Türk bayrağı koreografisiyle şehitler için yaptıkları hatimlerin son cüzünü okuyacak.

Alana kurulacak LED ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapılacak ve fotoğraf sergisi açılacak. Sabaha kadar alanda nöbet tutacak olan vatandaşlar, şehitler için okunacak duanın ardından hep birlikte sabah namazı kılacak.

- KONYA

Konya Valiliğince saat 19.00'da Kültürpark'tan Mevlana Meydanı'na "Gençlik Yürüyüşü" yapılacak. Saat 20.00'de ise Mevlana Meydanı'nda "Demokrasi Nöbetinde Halkla Buluşma" programı gerçekleştirilecek.

- KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi tarafından "15 Temmuz Anma Etkinlikleri" kapsamında

saat 20.00 Zafer Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti sunulacak, konserler, hatim

duası yapılacak, demokrasi nöbeti tutulacak, 16 Temmuz'da toplu sabah namazı kılınacak.

- MALATYA

Malatya'da saat 17.00'de Yeni Cami'de mevlit okutulacak, mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de 15 Temmuz Millet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek programda şiir dinletisi sunulacak, konser düzenlenecek ve sela okunacak. Saat 01.15'te sanatçı Ali Kınık'ın vereceği konserin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki konuşması dev ekranda izlenecek ve sabah namazı kılınacak.

- MANİSA

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 21.00'de toplanacak vatandaşlar "Milli Birlik Yürüyüşü" yapacak. Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenecek.

- MARDİN

Mardin'de 15 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de "AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi" açılacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce saat 17.00'de atletizm yarışları yapılacak.

Saat 18.00'de Mardin Valiliğince, Vali Mustafa Yaman Caddesi'nde 15 Temmuz Destanı Programı gerçekleştirilecek. Ardından Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü yapılacak.

İl genelinde 16 Temmuz saat 00.13'te tüm camilerde sela verilecek ve demokrasi nöbeti başlayacak.

- MERSİN

Mersin'de 15 Temmuz'da vatandaşlar saat 19.00'da Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde toplanılıp, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek. Meydanda saat 20.00'de başlayacak program kapsamında Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek, sinevizyon gösterimi olacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 00.13'te tüm camilerde sela okunacak ve demokrasi nöbeti tutulacak.

- MUĞLA

Muğla'da, 15 Temmuz şehi?tleri?ni? anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da bi?si?klet yol yarışı startı verilecek.

Saat 12.00'de ise Türk Cumhuriyetleri ve Filistin'den gelen katılımcı gençlerle şehi?t ve gazi? ai?leleri? zi?yaret edilecek. Ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde "15 Temmuz Şehi?tleri?ni? Anma Demokrasi? ve Mi?lli? Bi?rli?k Konferansı" gerçekleştirilecek.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı Grand Yazıcı Turban Otel önünden Marmaris Merkez Halk Plajı'na "Milli Birlik Yürüyüşü yapılacak.

- MUŞ

Muş'ta Valilik önünden Belediye Meydanına kadar saat 22.00'de yürüyüş düzenlenecek. Saat 00.13'te selalar okunacak.

- NEVŞEHİR

Nevşehir'de 15 Temmuz akşamı darbe girişiminin bastırılmasının birinci yılında Diriliş Meydanı'nda miting ve şehitleri anma programı düzenlenecek. Kentte tüm camilerde selaların okunmasıyla gece boyunca demokrasi nöbeti tutulacak.

- NİĞDE

Niğde'de 15 Temmuz'da Off-Road yarışı ve anma koşusu düzenlenecek. 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik yürüyüşünün gerçekleştirileceği kentte, Ömer Halisdemir Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, canlı olarak verilecek.

- ORDU

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Fotoğraf Sergisi açılacak. Vali Seddar Yavzu'un başkanlığında protokol mensuplarının katılımıyla Milli Birlik Yürüyüşü yapılacak, "1915'ten 15 Temmuz'a" isimli oyun sahnelenecek. Meydanda vatandaşlar demokrasi nöbeti tutacak.

- OSMANİYE

Osmaniye'deki etkinliklerde saat 17.00'de 15 Temmuz şehitlerini anmak için Devlet Bahçeli Meydanı'nda 249 kişinin taşıdığı Türk bayraklarıyla Türkiye koreografisi oluşturulacak. Saat 20.00 itibarıyla eski Valilik önünden Cumhuriyet Meydanı'na "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak, meydanda demokrasi nöbeti tutulacak.

- RİZE

Rize'de Sahil Camisi'nde vatandaşlar bir araya gelerek yatsı namazı kılacak, ardından Memiş Ağa Parkı'na yürüyüş yapılarak demokrasi nöbetine başlanacak.

- SAKARYA

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 11 Temmuz Salı günü başlayan programlar 15 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. Kentte 15 Temmuz gazileri protokol tarafından ziyaret edilecek.

Vatandaşlar, 15 Temmuz'da Demokrasi Meydanı'nda toplanacak. Buradaki etkinliklerin ardından sabaha kadar demokrasi nöbeti tutulacak.

- SAMSUN

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilecek, 15 Temmuz'a ilişkin görüntülerinin yer aldığı video izlenecek. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerde selalar okunacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de halka hitabı izlenecek.

- SİİRT

Siirt'te 21.00'de mehteran takımı eşliğinde yürüyüşle başlayacak program, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinliklerle devam edecek. Sabah namazının kılınmasının ardından, çorba ikramı ile program sona erecek.

- SİNOP

Sinop'ta 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında saat 10.00'da şehir stadyumunda atletizm yarışları yapılacak. Saat 20.00'de Milli Birlik Günü yürüyüşü gerçekleştirilecek.

16 Temmuz saat 00.13'te demokrasi nöbetleri başlatılacak, ülke genelindeki ortak program takip edilecek.

- SİVAS

Sivas'ta programlar saat 16.00'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Halk Koşusu ile başlayacak.

Kentte 22.30'da Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 00.13'te tüm camilerde sela okunmasıyla demokrasi nöbeti başlayacak.

- ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da saat 19.00'da Mili Birlik Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler, Rabia Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti, hatim duası ve açılış konuşmaları ile devam edecek.

Yatsı namazının ardından 15 Temmuz Belgeseli gösterimi yapılacak, şiir dinletisi düzenlenecek, marş ve ilahilerin seslendirilmesi, sela okunması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yapacağı konuşma takip edilecek.

- ŞIRNAK

Şırnak'ta saat 13.00'te 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü yapılacak. Saat 15.00'te "AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi" açılacak.

Kent meydanında demokrasi nöbeti saat 23.00'te başlayacak.

- TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da etkinlikler saat 10.00'da Malkara yolu İnecik köyünde 5 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturulmasıyla başlayacak. Tekira AVM önünden saat 19.00'da başlayacak Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü Valilik binası önüne kadar sürecek.

Valilik önüne, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili vatandaşların duygu ve düşüncelerini paylaşabilmeleri için 15 Temmuz Anı Defteri konulacak. İstiklal Marşı ve saygı duruşu, Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sinevizyon gösterimi yapılacak.

- TOKAT

Cumhuriyet Meydanı'na vatandaşların 15 Temmuz gecesi ve ardından yaşananlara ilişkin duygu ve düşüncelerini gün boyunca yazabilecekleri anı defteri konulacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda Tokatlı 7 şehidin isimlerinin yazılı olduğu ve fotoğraflarının bulunduğu 3 çadır kurulacak, saat 20.00'ye kadar çadırlarda şehitlerle ilgili broşür, dergi ve kitap tanıtımı yapılacak. Saat 19.30'da GOP Stadı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar il protokolü, kamu kurum kuruluşları, STK'lar, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak programda 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin AA tarafından hazırlanan video ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 15 Temmuz konulu röportajlar gösterilecek, şehit isimleriyle temsili yoklama alınacak. Ali Paşa Camisi'nde vatandaşlar ve protokolün katılımıyla 16 Temmuz'da sabah namazı kılınacak.

- TRABZON

Trabzon'da Forum Alışveriş Merkezi'nde saat 14.00'te "15 Temmuz Fotoğraf ve Karikatür Sergisi" açılacak.

Çarşı Cami'de öğle namazı öncesinde mevlidi şerif ve hatim duaları yapılacak. Atatürk Alanı Meydan Parkı'nda spor etkinliklerinin ardından saat 19.15'te Uzunsokak'tan başlayıp Meydan'da sona erecek 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

İl merkezi ve tüm ilçelerdeki meydanlarda ve sembol olmuş yerlerde halk toplanarak demokrasi nöbeti yapacak.

- TUNCELİ

Tunceli'de 15 Temmuz günü saat 18.30'da SGK binası önünden Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'ne başlayacak katılımcılar, 19.00'da Valilik önündeki tören alanına ulaşacak.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesi sonrası şiir dinletisi yapılacak etkinlikte, darbe girişimine karşı koyarken şehadet mertebesine ulaşan şehitlerin isimlerinin okunmasının ardından saygı ışıkları yakılacak.

15 Temmuz şehitlerinden "Ömer Halisdemir'e Ağıt" adlı şiir dinletisi sonrası 15 Temmuz gazilerinin konuşma yapacağı etkinlikte, katılımcılara "15 Temmuz" konulu belgesel izletilecek.

Darbe girişimiyle ilgili fotoğraf sergisinin de açılacağı etkinlik alanında saat 22.20'de bir cemevi dedesinin dua okuması sonrası demokrasi nöbetine başlanacak.

- UŞAK

Uşak'ta 15 Temmuz Anı Defteri saat 10.00'da kent meydanında vatandaşların düşüncelerini yazmaları için yerleştirilecek ve 1 Eylül Stadyumu'nda 15 Temmuz Halk Koşusu yapılacak.

Uşak Belediyesi önünden kent meydanına saat 20.00'de yürüyüş düzenlenecek ve kent meydanında demokrasi nöbeti başlayacak.

- VAN

Van 100. Yıl Üniversitesince saat 09.30'da üniversiteden kent merkezine, merkezden de Van Kalesi'ne bisiklet turu düzenlenecek.

Programlar, meydanda gece boyu devam edecek.

- YALOVA

Yalova'da "15 Temmuz Şehi?tleri?ni? Anma, Demokrasi? ve Mi?lli? Bi?rli?k Günü" etkinlikleri kapsamında kentteki caddeler, meydanlar ve resmi? bi?nalar bayraklarla donatılacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saat 20.00'da başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için İl Müftüsü tarafından dua okunacak. Konuşmalar, şiirlerin okunması, sinevizyon gösterisi ve demokrasi nöbetiyle tören sona erecek.

Öte yandan 15 Temmuz'un yıl dönümünde AA fotoğraflarından oluşan "Milli İradenin Yükselişi Sergisi" 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda açılacak.

- YOZGAT

Yozgat'ta saat 20.30'da mehteran eşliğinde Terminal Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından demokrasi nöbeti tutacak vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda 16 Temmuz'da sabah namazı kılacak.

- ZONGULDAK

Zonguldak'ta şehitler, 15 Temmuz'da kent meydanında anılacak.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili belgesel gösteriminin ardından dualar edilecek.

Selaların okunmasıyla demokrasi nöbeti başlayacak.

(Memurlar.net)