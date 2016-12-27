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''Yarın hepinizin kellesini kapının önüne koyacağız''

Al Jazeera’ye konuşan Salihi, 15 Temmuz'da kalkışma sırasında bazı mesajlar aldığını ve bu mesajlarda, 'Yarın hepinizin kellesini kapının önüne koyacağız' yazdığını belirtti.

''Yarın hepinizin kellesini kapının önüne koyacağız''
Eklenme: 27 Aralık 2016, 12:59
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Irak'ın Tuzhurmatu ilçesinden seçilen Türkmen milletvekili Niyazi Mimaroğlu ile birlikte Türkiye'de görüşmeler yapmak içi İstanbul'a gelen Salihi burada röportaj verdi.

ITC Başkanı ve Kerkük milletvekili Erşed Salihi, darbe gecesi belirsizliğin hâkim olduğu saatlerin kendileri için de çok gergin geçtiğini anlattı.

İşte Salihi'nin açıklamaları:

"TELEFONUMA TEHDİT MESAJLARI GELDİ"

“Hem Arap hem de Türk medyasından darbe girişimi ile ilgili haberleri takip ediyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatta olup olmadığı henüz bilinmiyordu. benim telefonuma onlarca tehdit mesajı geldi. ‘Yarın hepinizin kellesini kapının önüne koyacağız' diyorlardı. Türkiye'de yaşanan birkaç saatlik yönetim boşluğu Kerkük'te ciddi bir katliam endişesine dönüşmüştü.”

BAŞKALARINA DA GİTTİ

"Benzer mesajlar Iraklı Türkmenlerin önde gelen isimlerine de gönderilmiş. Bunun üzerine birbirlerimizle irtibata geçtik. Sabaha kadar endişe içinde Türkiye'deki gelişmeleri takip ettik.Tehdit mesajları, hem mezhep hem de etnik ayrım içerikliydi. Bu olaylar, Türkiye'nin bölgede oynadığı önemli rolü bir kez daha ortaya koyduğunu düşünüyor."

"Hİ,Ç BİR GELİŞME MAHALLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

"“Ortadoğu'da hiçbir gelişme artık mahalli olarak değerlendirilemez. Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkenin belli bölgelerinde yönetim boşlukları doğdu. Bu durum DAEŞ'in ortaya çıkmasını kolaylaştırdı. Fırat Kalkanı Harekâtı doğru ama geç kalınmış bir adımdır. Türkiye başından beri güvenli bölge talebinde bulunuyordu. Bu, daha önce uygulansaydı, ne DAEŞ Musul'u alırdı, ne Halep bu hâle gelirdi, ne de Türkiye'de bu son terör saldırıları gerçekleşirdi.”

 
EtiketlerNiyazi Mimaroğlutürkmenlerkerkükdaeş
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İlknur kodal

Ordu içinde üstelik bu kadar fetöcü varken oraya girilseydi nice olurdu halimiz hainler kandil diye boş dağlara bombaları atmadilar mi..zaten o hainler iceride varken bizi savasa zorlamadi mi Amerika ..bizim asker zannettiklerimizle bize değil onlara hizmet ederken..

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