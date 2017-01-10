Yarın Diriliş Ertuğrul yeni bölümü var mı?

Diriliş Ertuğrul 72.bölümü yarın yayınlanacak mı? Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle yine nefes kesecek. Peki 11 Ocak çarşamba günü yayınlanması beklenen Diriliş'in yeni bölümü var mı?

Yarın Diriliş Ertuğrul yeni bölümü var mı?
Eklenme: 10 Ocak 2017, 17:39
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Her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başaran Diriliş Ertuğrul 72.bölümü yarın yayınlanacak mı? sorusu gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanacak mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YARIN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 72.bölümü 11 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak

Geçen hafta neden yoktu?

04 Ocak çarşamba günü yayınlanması beklenen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü önümüzdeki haftaya ertelenmişti. Dizinin yeni bölümünün olmamasının asıl sebebi ise 2017 yılı itibariyle yapılan reklam anlaşmaları olarak gösterildi. 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Ekranların rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul’da izleyicinin heyecanla beklediği yeni düşman sonunda diziye katıldı. 3 ay önce attan düşen yakışıklı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk iyileşerek diziye ana düşman olarak döndü.

Nefes kesen fragmanla gelen Diriliş yepyeni bir dekor ve yeni yüzlerle seyirci karşısına geleceğini gösterdi. Yeni bölümde Tefkur’un has adamı olarak gelecek olan Vasilyus karakterini Çağdaş Onur Öztürk oynayacak

 
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