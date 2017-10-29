İşte Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun güzergahı

Bakü Kars arası demiryolu hattı toplam 826 km olacak ve Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’yi birbirine birleştirecek. Proje, Azerbaycan-Gürcistan arasındaki halen kullanılmakta olan 721 km uzunluğundaki Bakü-Tiflis-Ahılkelek hattı ile 105 km uzunluğundaki Ahılkelek-Kars hattından oluşuyor. Bu hattın 76 km’lik bölümü Türkiye’de, Kars ile sınır arasında. Kalan 29 km ise Gürcistan’da, sınır ile Ahılkelek arasında. Tam sınırda bulunan 2 km’lik bir tünel iki ülkeyi birleştiriyor.

İŞTE BAKÜ - TİFLİK -KARS DEMİRYOLUNUN GÜZERGAHI