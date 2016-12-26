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27 Aralık Salı 2016

Yarın 27 aralık 2016 tatil olan iller

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre yarın birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Konya, Ankara ve Kayseri'de de kar yağışının etkili olması beklenirken yarın okullar tatil olacak mı? sorusu İnternette günün en çok aranan konularından biri oldu. Öğrenci ve velilerin gözü bu akşam yine Valiliklerde. Yarın okullar tatil olan iller hangileri? Kar tatiliyle ilgili son dakika Valilik açıklamaları anında haberimizde olacak. Yarın 27 Aralık hangi illerde okullara kar tatili var?

Yarın 27 aralık 2016 tatil olan iller
Eklenme: 26 Aralık 2016, 23:00
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Kar yağışı geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin birçok ilinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den elde edilen bilgileri göre, yarın yine kar yağışı etkili olacak. Bu haberlerin gelmesinin ardından "yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabı en çok arananlar listesindeki yerini aldı. Kar yağışının etkili olması beklenen illerde yarın 27 Aralık okullar tatil olacak mı? Yarın 27 Aralık Salı okullar tatil mi MEB son dakika kar tatili var mı? Son dakika Valilik açıklamaları ve kar tatili olan illere haberimizden ve www.yeniakit.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 27 ARALIK SALI TATİL OLAN İLLER
 
27 Aralık Salı gününe dair henüz tatil haberleri gelmedi. Valiliklerin son dakika tatil açıklamalarını, kar tatili haberlerini haberimizden anbean öğrenebileceksiniz.
 
KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 4 ilçede, eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi. Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçeleri ile Güneysınır, Taşkent, Hadim ve Çumra İlçeleri'nde ilk ve orta dereceli okullar, rehabilitasyon merkezileri yarın olmak üzere 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılayacağı belirtildi.

KARAMAN

Karaman MEB’den yapılan açıklamaya göre; Karaman’da devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına göre il merkezindeki tüm okullar 27 Aralık Salı günü tatil edilmiştir.


MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Gülnar ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Mut ilçesinde yaşam olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yarın okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Gülnar ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitim gören okullar yarın tatil edildi.

İlçe merkezindeki diğer okullarda ise eğitimin devam edeceği belirtildi.

YURTTA HAVA DURUMU
 
Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
 
Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


 
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