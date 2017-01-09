Yarın 12 ilde okullar tatil

İstanbul'da kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin okulların yarın tatil ilan edildiğini açıkladı.



Vali Şahin Twitter'dan açıkladı

İstanbul Valisi Şahin, resmi Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.





Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 9 Ocak 2017

İstanbul Valiliği'nin tatil kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:



"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; ilimizde devam eden ve artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.



Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.



Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır."



Ordu



Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Korgan, Kumru, Ulubey, Kabataş, Çatalpınar ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitim öğretime 10 Ocak Salı günü ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarında yarın tatil edildiği belirtildi.



Sinop



Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.



Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi sebebiyle söz konusu ilçelerdeki okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.



Sakarya



Sakarya'da yoğun kar yağışı sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi.



Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okulların 10 Ocak Salı günü tatil edildiği açıklandı.



İzmir



Karaburun ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretime ara verildi.



Tekirdağ



Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.



Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2017 (yarın) tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.



Kırklareli



Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.



Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2017 Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.



Tokat



Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.



Öğrencileri zor durumda bırakmamak için okulların yarın da tatil edildiğini belirten Yazıcı, "İl Hıfzıssıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.



Edirne



Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.



Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiğini söyledi.



Bu arada, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



Valilik kararıyla bugün okullar tatil edilmişti.



Balıkesir



Bandırma ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Salı günü eğitim yapılamayacak.



Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Bandırma ilçemizde özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde (yarın) eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Çanakkale



Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde dört gündür etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Olumsuz kış şartları yüzünden, kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime salı günü ara verildi.



Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



Yalova



Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.











