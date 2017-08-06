Yarım saatte tüm ilçeyi kapladı! Göz gözü görmüyor
İzmir'in Selçuk ilçesini yarım saat içinde toz bulutu kapladı. Vatandaşlar toz bulutu yüzünden açık kapı ve pencerelerini kapatmak zorunda kaldı. Tozun nedeni ise bilinmiyor.06 Ağustos 2017 Pazar 18:59
İzmir'in Selçuk ilçesinde, yarım saat boyunca etkisini hissettiren toz bulutu tüm ilçeyi kapladı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir anda her yeri kaplayan toz bulutu, yaklaşık yarım saat etkisini hissettirdi, gökyüzü bir süre tozla kaplandı.
Torbalı ilçesinden geldiği düşünülen toz bulutu, vatandaşları da şaşırttı. Bazı vatandaşlar, toz bulutu nedeniyle pencerelerini kapattı.