Yarım saatte tüm ilçeyi kapladı! Göz gözü görmüyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde, yarım saat boyunca etkisini hissettiren toz bulutu tüm ilçeyi kapladı.



İzmir'in Selçuk ilçesinde bir anda her yeri kaplayan toz bulutu, yaklaşık yarım saat etkisini hissettirdi, gökyüzü bir süre tozla kaplandı.

Torbalı ilçesinden geldiği düşünülen toz bulutu, vatandaşları da şaşırttı. Bazı vatandaşlar, toz bulutu nedeniyle pencerelerini kapattı.