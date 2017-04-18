Yarım saat sonra hayata döndürüldü!

Manisa'nın Salihli ilçesinde aort damarı yırtılan 58 yaşındaki Sadrettin Aydın'ın özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatı sırasında yaklaşık yarım saat tüm hayati fonksiyonları durduruldu. 5.5 saat süren operasyonda yarım saat boyunca hayati fonksiyonları durdurulan Aydın, doktorlar tarafından tekrar hayata döndürüldü.

AORT DAMARI YIRTILDI, GÖĞÜS BOŞLUĞUNA KANAMAYA BAŞLADI!

Salihli'de yaşayan 58 yaşındaki Sadrettin Aydın, ani bayılma ve göğüs ağrısı şikayetleriyle Salihli Devlet Hastanesinde başvurdu. Burada Kardiyoloji ve Nöroloji uzmanlarına muayene olan Aydın, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Burada Nöroloji Uzmanı Dr. Ozan Sagut ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Susam tarafından muayene edildi. Dr. Susam tarafından, Aydın'nın ekokardiyografi çekilerek ve yapılan tetkiklerde aort atar damarın yırtıldığı ve göğüs boşluğuna kanadığı saptandı.

AORT DAMARI KENDİ İÇİNDE PARÇALANIYOR

Hasta 58 yaşındaki Aydın, zaman kaybetmeksizin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Şekip Çelik ve Op. Dr. Ahmet Özdemir tarafından ameliyata alındı. 5.5 saat süren ameliyat sonrası aort damarı yırtılan Aydın, sağlığına kavuştu. Op. Dr. Ahmet Özdemir ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Şekip Çelik, ana atar damarı yırtılan hastaların ortalama yüzde 80'inin hastaneye gelemeden hayatını kaybettiğini söyledi. Çelik, "Kalpten çıkan aort atardamarı kendi içinde parçalanıyor. Bu ölümcül bir hastalık ve akut aort diseksiyonu olan hastaların yüzde 80-85 hayatını kaybediyor" dedi.

30 DAKİKA GEÇİCİ ÖLÜM OLUŞTU

Ameliyat hakkında bilgiler veren Op. Dr. Çelik, ameliyatın riskli bir ameliyat olduğunu ve ameliyata giren hastaların yüzde 50'sinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ameliyat esnasında hastanın kısa süreli ölüme terk edildiğini anlatan Çelik "Ameliyatın önemli aşamalarından birinin güvenli olarak yapılması için kan dolaşımının tamamıyla durdurulması yani hastanın bir süreliğine tüm hayati fonksiyonlarının durması gerekmektedir. Bunun için hasta 18 dereceye soğutulmuş ve yaklaşık 30 dakikalık bir geçici ölüm olmuştur. Bu sırada beyin dâhil hiçbir organ çalışmamaktadır. Bu kadar soğutmanın nedeni de tüm organları korumak amaçlıdır. İşlem sonrası vücut ısısının yükseltilmesi ile birlikte hastada kan dolaşımı tekrar başladı ve yaşam fonksiyonları yeniden çalıştı" dedi.



"DOKTORLARIN HAKLARINI ÖDEYEMEM"

Salihli'de bu hizmetlerin verilmesinin kendileri için çok büyük bir şans olduğuna değinen Sadrettin Aydın ise "Doktorlarımızın haklarını ödeyemem. Çünkü onlar beni sağlığıma kavuşturdular. Allah onlardan razı olsun. Sağlığıma kavuşturan önce Allah'a sonra ise doktorlara teşekkür ederim" dedi.