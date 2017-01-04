Yarım asırlık gelenek bozuldu

Otomobilde güvenlik ve sağlamlık denince akla ilk olarak Volvo gelir. İsveç menşeli otomotiv markası, bu zamana kadar ürettiği dayanıklı otomobillerle milyonlarca kişinin güvenini ve beğenisini kazandı.



İsveçli otomotiv markası Volvo, kendi ülkesinde de yıllardır en çok satılan marka oluyordu. 1962 yılında İsveç'te en çok satılan otomobil Volkswagen Beetle olduğundan beri Volvo zirveyi kimseyi kaptırmadı. Ta ki 2016'ya kadar…



BBC'de yer alan habere göre 54 yıl sonra Volkswagen Golf, Volvo'yu tekrar alt ederek İsveç'te en çok satan otomobil modeli oldu. 2016 yılında İsveç'te sıfır kilometre satılan otomobillerin yüzde 5.9'unu VW Golf oluşturdu. Volvo V70, S90 ve V90'ların ise toplamda yüzde 5.7'lik dilimi oluşturduğu açıklandı.



En çok satılan modelin Golf olduğu açıklandı ama marka bazında Volvo yine birinci sırada. İsveç'te Volvo satışının oranı yüzde 21.5, Volkswagen ise yüzde 15.7.



Diğer taraftan bildiğimiz üzere Volvo geride bıraktığımız yıllarda Çinli Zhejiang Geely Holding'e satılmıştı. İsveç menşeli marka, yaklaşık 7 yıldır Çinli şirketin çatısının altında bulunuyor. Fakat satılmasına rağmen ülkenin ikonik markası olarak gösteriliyor. Bu yüzden İsveç'te popülerliğini yitirmiş değil.





(Yeni Şafak)