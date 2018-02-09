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Yarı finalin son biletini Galatasaray aldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Atiker Konyaspor'u yenen Galatasaray adını yarı finale yazdırdı.

09 Şubat 2018 Cuma 01:29
Yarı finalin son biletini Galatasaray aldı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, evinde Atiker Konyaspor’u ağırladı. İlk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Galatasaray, evinde Konyaspor'u 4-1 mağlup ederek kupada tur atlayan takım oldu. Galatasaray'ın yarı finalde Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın gollerini 17. dakikada Serdar Aziz, 52. ve 87. dakikada Gomis, 90+2'de Rodrigues kaydetti. Konyapsor'un tek golünü 14. dakikada Moryke Fofana attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer yarı final eşleşmesi ise Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması oldu.

İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Serdar, Hakan, Linnes, Selçuk, Belhanda, Donk, Sinan, Feghouli, Gomis

Konyaspor: Patrick, Skubic, Selim, Volkan, Ferhat, Jonsson, Amir, Vedat, Fofana, Orkan Çınar, Eto'o

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın başlangıç kadrosundaki çok sayıda değişiklik dikkati çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 11'inde yer alan isimlerden sakat olan Jason Denayer kadroya giremezken, Mariano Filho, Maicon Roque, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin ise yedek soyundu.

Bu oyuncuların yerine, Serdar Aziz, Martin Linnes, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Hakan Balta ve Sinan Gümüş ilk 11'de sahaya çıktı.

Muslera'dan vazgeçmedi

Teknik direktör Fatih Terim, ligde sarı kart cezalısı durumuna düşmesine karşın kaleci Fernando Muslera'dan bu müsabakada da vazgeçmedi.

Ligdeki Demir Grup Sivasspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezası nedeniyle Antalyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan Muslera, kupada yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği bu önemli karşılaşmada Terim'in yine tercihi oldu.

Muslera'nın yokluğunda Antalyaspor maçında kaleyi koruması beklenen Cedric Carrasso'nun bu müsabakada da kalede olması bekleniyordu.

Samuel Eto'o ilk kez

Atiker Konyaspor'un ara transferde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Galatasaray önünde yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Eto'o, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde kendisine yer buldu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 01:29
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