Yargıyı beş bölgeye ayırmış

İddianameye göre Avrupa ve Asya olarak da ikiye ayrılan İstanbul'un altında Bursa ve Sakarya küçük bölge olarak yer alıyor. İzmir'in altında Antalya, Denizli ve Balıkesir; Ankara'nın altında Kayseri ve Samsun; Erzurum'un altında Van ve Iğdır, Gaziantep'in altında Adana, Diyarbakır ve Malatya bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, örgütün Türkiye Adalet Akademisi stajında hâkim ve savcı adaylarını staj dönemlerine göre ayırdı- ğı, bazı adaylara Türkiye Adalet Akademisi yurdunda kalmaları tavsiye edilerek bu kişilerden, örgüt lehine ya da aleyhine konuşan adayları bildirilmelerinin istendiği belirtiliyor.

Örgüt mensubu hâkim ve savcıların T1, T2, T3, T4, T5 ve A1 şeklinde kategorize edilerek taşra ve devre yapılanmasının oluşturulduğu da dile getirildi.

Bu gruplardaki T ibaresinin "talebe"yi, numaraların ise hâkim-savcıların dönemlerine ve sicil numaralarına göre oluşturulmuş gruplanmayı ifade ettiği, örneğin T5 grubunda 13-14 ve 15'inci dönem hâkim savcılarının olduğu anlatıldı..