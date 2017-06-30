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Yargıyı beş bölgeye ayırmış

FETÖ'nün, hâkim ve savcı yapılanmasını İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Gaziantep olarak 5 büyük bölgeye ayırdığı ve bunların altında iki veya üç küçük bölge oluşturduğu ortaya çıktı..

30 Haziran 2017 Cuma 08:24
Yargıyı beş bölgeye ayırmış

İddianameye göre Avrupa ve Asya olarak da ikiye ayrılan İstanbul'un altında Bursa ve Sakarya küçük bölge olarak yer alıyor. İzmir'in altında Antalya, Denizli ve Balıkesir; Ankara'nın altında Kayseri ve Samsun; Erzurum'un altında Van ve Iğdır, Gaziantep'in altında Adana, Diyarbakır ve Malatya bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, örgütün Türkiye Adalet Akademisi stajında hâkim ve savcı adaylarını staj dönemlerine göre ayırdı- ğı, bazı adaylara Türkiye Adalet Akademisi yurdunda kalmaları tavsiye edilerek bu kişilerden, örgüt lehine ya da aleyhine konuşan adayları bildirilmelerinin istendiği belirtiliyor.

Örgüt mensubu hâkim ve savcıların T1, T2, T3, T4, T5 ve A1 şeklinde kategorize edilerek taşra ve devre yapılanmasının oluşturulduğu da dile getirildi.

Bu gruplardaki T ibaresinin "talebe"yi, numaraların ise hâkim-savcıların dönemlerine ve sicil numaralarına göre oluşturulmuş gruplanmayı ifade ettiği, örneğin T5 grubunda 13-14 ve 15'inci dönem hâkim savcılarının olduğu anlatıldı..

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 08:24
  1. FETÖ yargı yapılanması
  2. fetö'cü hakim ve savcılar
  3. fetö iddianamesi
  • a.öza.öz16 dk önce
    bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
  • HalilHalil28 dk önce
    Geber artık münafık adam
  • Dört İşlemDört İşlem35 dk önce
    Biz yakalarsak kendisini 50 bölgeye ayıracağız.
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