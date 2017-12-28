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Yargıtay'ın kararına itiraz etti! Ben deli değilim...

Evden kaçan kızına benzettiği kadını vuran sanık hakkında Yargıtay akli dengesinin araştırılmasını istedi, o deli olmadığını belirtti.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:50
Yargıtay'ın kararına itiraz etti! Ben deli değilim...

Bursa'da, 12 yıl evvel evden kaçan kızına benzettiği kadını tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Haydar Emeç hakkında verilen 16 yıllık hapis cezası, akli dengesinin araştırılması için Yargıtay tarafından bozuldu. Tekrar hakim karşısına çıkan sanık, "Ben deli değilim" dedi.

Olay, 2014 yılında Beşevler Küçük Sanayi Metro İstasyonu civarında meydana geldi. Haydar Emeç, bir kaynakçı dükkanında sekreterlik yapan 31 yaşındaki Remziye Y'yi 12 yıl önce evden kaçan kızına benzettiği için silahla ağır yaraladı.

Emeç hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen 16 yıllık cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Sanığın öz kızı Gülcan Emeç’in olayın meydana geldiği tarihte 33 yaşında olduğunu, o yaştaki kızını tanımayan Emeç’in akli dengesinin yerinde olmama ihtimalini değerlendiren yüksek mahkeme, adli tıp kurumundan gelecek rapora göre yeniden karar verilmesini istedi.

Bunun üzerine tekrar hakim karşısına çıkan Haydar Emeç, Yargıtay kararının aksini iddia etti. Emeç, "Ben deli değilim" diyerek akli dengesinin yerinde olduğunu söyledi. Emeç hakkında adli tıptan gelecek rapora göre yeniden karar verilecek.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:50
  1. Bursa
  2. haydar emeç
  3. yargıtay kararı
  4. akli dengesi araştırılsın
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