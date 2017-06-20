Yargıtay'dan HDP'lileri aklayan karar
Yargıtay, KCK Ana Davası'nda; taziye ziyaretlerinin, nevruz ve Kürt Dil Bayramı'ndaki konuşmaların suç olmadığına karar verdi.20 Haziran 2017 Salı 19:12
Van'daki KCK Ana davasında, aralarında Van eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 13 kişiye verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce bozuldu. Yargıtay, 'suç' olarak gösterilen taziye ziyaretleri, nevruz, Kürt dil bayramı, 8 Mart, Anayasa referandumunu boykot mitingleri gibi eylemlerde yapılan konuşmaların suç sayılmasının kanuna aykırı olduğunu vurguladı.
HAPİS CEZASI KARARLARI BOZULDU
Van'da, 2012 yılında Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'KCK Van Ana Davası' olarak görülen davada tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan alarında Van eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu 13 kişiye, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen hapis cezaları, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Avukatlar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma vermeyerek, savunma hakkının ihlal edildiği, sanıklar müdafilerine son söz hakkı verilmediği, hükmün gizli tanık ifadesine dayandırıldığı, iletişim kaynaklarının tercüme edilmesi için tarafsız bilirkişi görevlendirilmemiş olduğu, savunma tanıklarının dinlenilmediği, sanıklar Bekir Kaya ve avukat Cüneyt Caniş hakkında yapılan arama ve el koyma işlemlerinin hukuka aykırı olduğu, anayasaya aykırılık, sanıklarının fiillerinin yüklenen suçu oluşturmadığı ve cezaların belirlenmesinde isabetsizlik bulunduğu gerekçeleriyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.
YARGITAY "SİYASİ PARTİ FAALİYETİ" DEDİ
Söz konusu başvuruyu değerlendiren Yargıtay, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma şansı verilmeyerek savunma hakkının ihlal edildiği, sanıklara verilen cezanın üst sınırdan verildiği ve neredeyse dosyanın tamamını oluşturan eylem ve etkinliklerinin birçoğunun siyasi parti faaliyeti olduğunu vurgulayarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.
16'ncı Ceza Dairesi'nin verdiği kararda şöyle denildi:
"Terör örgütü yöneticilerinin talimatı veya KCK sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilen eylem ve faaliyetlerin siyasi parti çalışması olarak kabulü mümkün değil ise de bir kısım il ve ilçelerde belediye başkanı ve BDP yöneticisi olan sanıkların siyasi parti faaliyeti olarak değerlendirilebilecek basın açıklamaları, anayasa referandumunu boykot amacıyla miting düzenleme, BDP tarafından organize edilen iki dilli yaşam yürüyüşü ve basın açıklaması, Nevruz bayramı kutlamaları, Kürt dil bayramı, dünya kadınlar günü mitingi, BDP aday tanıtım mitingi, dünya barış günü vesilesiyle miting, terör örgütü propagandasına dönüştürülmeyen insani mülahazalarla gerçekleştirilen taziye ziyaretleri, Van festivali adıyla yapılan etkinlik gibi eylemlerin silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kabul edilerek bu eylemlerin örgüt üyeliği suçundan suçun unsurları ve cezanın belirlenmesinde hükme esas alınması, yasanın öngördüğü cezanın alt ve üst sınır arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş bicimi, sanıkların kaste dayalı kusurlarının yoğunlugu maddeden öngörülen cezaların alt sınırı da naazara alınmak suretiyle bir kısım sanıkların eylemlerinin niteliği, tehlike ve zararın ağırlığı, dosya kapsamı, TCK'nın 61'nci maddesinde belirtilen ölçütler ve aynı kanunun 3'ncü maddesinde yazılı oratantılılık ilkesi ile hak ve nesafet kuralları da gözeltirelerek uygun bir cezaya hükmedilmesi gerektiği gözeltilmeden sanıkların haklarında silahlı terör ögrütüne üye olmak suçundan üst sınır ve üst sınıra yakın fiilerinin ağırlığıyla orantılı olmayacak şekilde asgari haddin çok üzerinde temel ceza tayin edilerek, teşdidin derecesinde yanılgıya düşürmek suretiyle fazla ceza tayini kanuna aykırı, sanık müadafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğunda hükümlerin bu sebeplerden dolayı bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."
"EMSAL OLARAK SUNACAĞIZ"
Kararı değerlendiren davanın avukatlarından Mesut Beştaş, söz konusu kararı birçok davada emsal olarak sunacaklarını belirterek, "Evet emsal bir karardır ama eksik bir karardır. Aslında siyasi bir amaçla gerçekleştirilmiş kimi eylem ve etkinliklerin suç olarak değerlendirilmesi vakası, genel olarak bölgede görülen bir şey. Fakat, bunun en somut örneği KCK dosyalarıyla başladı. KCK dosyalarında yine parti faaliyetleri, seçim çalışmaları, aday belirleme, miting çalışmaları, nevruz ve kadınlar gününün kutlanması gibi çalışmalarını KCK faaliyeti olarak değerlendirilip, neticede cezalandırmaya gerekçe olarak gösterildi." dedi.
Siyasi faaliyetlerin suç olarak görülmesine ilişkin geçmişte Anayasa mahkemesinin de vermiş olduğu emsal bir karar olduğunu da hatırlatan avukat Beştaş, "KCK dosyalarından birinde yargılanan bir yurttaş, dönemin BDP’sinin siyaset akademisindeydi ve bunun KCK faaliyeti olduğu iddiası ile yargılanıyordu. Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu. Orada Anayasa Mahkemesi, bir parti faaliyeti olduğunu ve KCK faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermişti. Bu nasıl bir sonuç doğurdu derseniz, henüz Türk hukuk sisteminde bir sonuç görmüş değiliz." diye konuştu.
KİM KAÇ YIL CEZA ALMIŞTI?
Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesince bozulan davada, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce şu an tutuklu bulunan Van eski Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Cüneyt Caniş ile Veli Avcı'ya 15'er yıl, Nezahat Ergüneş, Halis Çakır ve Metin Adugit'e 13’er yıl 6'şar ay, Mehmet Şirin Yıldız, Mihriban Şah ve Murat Durmaz'a 12'şer yıl, İhsan Güler, Abdulkerim Sayan ve Derviş Polat'a 9'ar yıl, Hecer Sarıhan'a da 7 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Oğuzsoylu1 sa önce Ben Yargıtay Başkanı'nı öldürsem herhaldeterörist sayılmam bu karardan sonra, yada öldürdüğüm kişi Türk Askeri olmadığı için teröristmi olurum. Nihat Hatipoğlu hocam , Cevat Akşit hocam, Mustafa Karataş hocam sizdende cevap bekliyorum. FATİH2 sa önce BENBUBAYRAMDAOSAVCIYAKÜFÜRETSEMSUÇSAYILIRMI , DÜŞÜNDÜRÜCÜBİLEMEDİM .. ismail2 sa önce peki belediyelerden goturdukleri trilyonlar milyon dolarlarin hesabini kim soracak.. bu paralar acik acik orgutlere akti ustelik bu belediyeler halktan rusvet zorbalikla para topluyorlardi . kim hesabini soracak bu mahkeme karari hukumete karsi yapilmistir Recep3 sa önce Yargı PKK ve solculara dolu cccihaddd6 sa önce Konuşmaların içerikleri illegal örgütleri destekleyici söylemler ihtiva ediyor iken, peki o zaman sen nasıl akliyorsun bu düpedüz terör örgütünü meşrulaştırma anlamına geliyor. yavuz 15176 sa önce Terör örgütlerine karşı tavizsiz olunmalıdır. Onlara cesaret verecek kararlar alınmamalıdır. Kendi kuyumuzu kendimiz kazmamalıyız. Askerlerimize, polislerimize, korucularımıza, sivillerimize sıkılan mermiler gözlerimizin önüne getirilerek, kararlar alınmalıdır. Teröristleri ve terör yandaşlarını sevindirmemeliyiz. Düşmanımız çok. Serdar6 sa önce Yazık ya bizi kimlere bıraktın cumhurbaşkanım. Bunlar mi adalet dağıtacaklar. Birtarafı bir guruptan temizlerken yerlerine kimler geçti.Askerimiz niçin can veriyor. abdo7 sa önce demekki yargının içi hala fatöşçularla dolu. hiç güvenmiyoruz adalete. alın size bir emsal fatoşçu kararı daha okuyun. bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz Jurnal7 sa önce Bu TAY lardan kurtulmamız lazım.hemde en kısa zamanda.! osman özkan7 sa önce yazık dağlarda şehid olan evlatlarımıza bu hakimlerin verdikleri kararlara göre hemde milyon kere yazık terör örgütlerine sırtımızı dayadık demek nasıl bir siyası faaliyet oluyor bunun bir açıklaması varsa lütfen banada anlatsın