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Yargıtay'dan FETÖ kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili verdiği ilk onama kararının gerekçesi tamamlandı. Gerekçe, FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu kesinleştirdi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 20:17
Yargıtay'dan FETÖ kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili verdiği ilk onama kararının gerekçesi tamamlandı.

FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu kesinleştiren kararın gerekçesinde, dış destekli olarak FETÖ tarafından yapılan ve bir terör suçu olan darbenin, tamamlanmış olup olmamasına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan en ağır yaptırım gerektiren suçlardan olduğu, ayrıca konusu suç teşkil eden emri verenin de bu emri bilerek yerine getirenin de ceza hukuku açısından sorumlu tutulması gerektiği tespitleri yapıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 20:17
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